Beauté την Κυριακή: Πώς να φτιάξεις την ωραιότερη σπιτική μάσκα προσώπου με μέλι

Ο πιο εύκολος τρόπος να αποκτήσεις μια πιο λαμπερή και απαλή επιδερμίδα

Σε έναν κόσμο γεμάτο περίπλοκες φόρμουλες και skincare ρουτίνες πολλών βημάτων, μερικές φορές οι πιο αποτελεσματικές λύσεις βρίσκεται στα πιο απλά, αγνά υλικά. Το μέλι είναι ένα από αυτά. Φυσικό, πολύτιμο και εξαιρετικά ευεργετικό για την επιδερμίδα, χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες ως συστατικό ομορφιάς χάρη στις ενυδατικές, καταπραϋντικές και αντιβακτηριδιακές του ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα, λειτουργεί σαν φυσικός μαγνήτης υγρασίας: «Τραβά» και συγκρατεί το νερό στην επιδερμίδα, αφήνοντάς την πιο απαλή, πιο ελαστική και πιο φωτεινή. Παράλληλα, βοηθά στην εξισορρόπηση του δέρματος και χαρίζει υπέροχη λάμψη. Μια σπιτική μάσκα προσώπου με μέλι μπορεί να είναι ιδανική τόσο για ξηρές και αφυδατωμένες επιδερμίδες όσο και για θαμπές ή ταλαιπωρημένες από το στρες και την κούραση. Ιδού πώς μπορείς να την φτιάξεις:

Πώς να φτιάξεις μια ενυδατική και θρεπτική σπιτική μάσκα προσώπου με μέλι

Τι θα χρειαστείς:

1 κουταλιά της σούπας μέλι (ιδανικά ωμό ή βιολογικό)

1 κουταλάκι του γλυκού γιαούρτι

1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο ή αμυγδαλέλαιο

Εκτέλεση:

Σε ένα μικρό μπολ, ανακάτεψε καλά όλα τα υλικά μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα. Σε καθαρό πρόσωπο, εφάρμοσε τη μάσκα με καθαρά δάχτυλα ή με ένα πινέλο, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. Άφησέ τη να δράσει για 10–15 λεπτά και στη συνέχεια ξέβγαλε με χλιαρό νερό, κάνοντας απαλές κυκλικές κινήσεις. Έπειτα, προχώρησε στην καθιερωμένη skincare ρουτίνα σου.

Το αποτέλεσμα:

Αμέσως θα δεις πως η επιδερμίδα σου θα δείχνει πιο απαλή, ενυδατωμένη και φωτεινή, έχοντας μια αίσθηση άνεσης και φρεσκάδας.