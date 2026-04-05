Πασχαλινά νύχια: 15 μανικιούρ για την Κυριακή του Πάσχα
Βίκυ Χριστοπούλου
5 Απριλίου 2026
Ραντεβού στο nail salon έκλεισες. Το ερώτημα όμως είναι ένα: έχεις σκεφτεί τι πασχαλινά νύχια θα κάνεις; Τα μανικιούρ αυτής της περιόδου ξεχωρίζουν για τα φωτεινά τους χρώματα, τις παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες και τη φρέσκια αισθητική που αποπνέουν, δίνοντας μια νότα χαράς και ανεμελιάς σε κάθε εμφάνιση. Είναι η περίοδος όπου τα νύχια γίνονται πιο δημιουργικά, πιο χρωματιστά και πιο ανοιξιάτικα.
Οι παστέλ αποχρώσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς θυμίζουν τα χρώματα των πασχαλινών αβγών και της ανθισμένης φύσης. Το απαλό ροζ, το λιλά, το θαλασσί, το φιστικί, αλλά και το βουτυρένιο κίτρινο αποτελούν μερικές από τις καλυτερες επιλογές, καθώς δημιουργούν ένα γλυκό και φωτεινό αποτέλεσμα, που κολακεύει κάθε τόνο επιδερμίδας. Παράλληλα, μικρά σχέδια όπως λουλούδια, micro dots, ντελικάτες γραμμές και μοτίβα εμπνευσμένα από την άνοιξη προσθέτουν χαρακτήρα στο look μετατρέποντας ακόμα και το πιο απλό μανικιούρ σε πασχαλινό statement.
Όποιο nail look και να επιλέξεις, μην ξεχάσεις να «κλειδώσεις» το αποτέλεσμα με ένα glossy top coat και φυσικά μην αμελήσεις την περιποίηση των χεριών και των επωνυχίων σου με μία εξειδικευμένη κρέμα και ένα cuticle oil αντίστοιχα. Παρακάτω θα βρεις τις 15 ωραιότερες ιδέες για πασχαλινά νύχια για να πας προετοιμασμένη στο ραντεβού σου στο nail salon:
Polka Dots
Corner Florals
Floral Frenchies
Rainbow
Pastel Floral
Pastel Gradient
Carrots
Retro Flowers
Pastel Shimmer
Daisies
Colorful French Mani
Pastel Swirls
Cute Florals
Bunny Frenchies
