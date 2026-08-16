Beauté την Κυριακή: Πώς να φτιάξεις το πιο εύκολο σπιτικό scrub χειλιών

Η συνταγή για απαλά και λεία χείλη

Τα χείλη είναι μία από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του προσώπου, η οποία μάλιστα προδίδει πρώτη την αφυδάτωση του οργανισμού. Σε αντίθεση με το υπόλοιπο πρόσωπο, δεν διαθέτουν σμηγματογόνους αδένες, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορούν να προστατευτούν φυσικά με τον ίδιο τρόπο, με αποτέλεσμα να χρειάζονται λίγη επιπλέον φροντίδα. Ο πιο εύκολος τρόπος να τα περιποιηθείς είναι με ένα σπιτικό scrub χειλιών, το οποίο θα απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνειά τους, χαρίζοντας τους μια πιο λεία και μεταξένια υφή.

Ιδού η δική μας αγαπημένη συνταγή για σπιτικό scrub χειλιών, η οποία συνδυάζει την απολεπιστική δράση της ζάχαρης με τη θρεπτική και ενυδατική ιδιότητα του μελιού:

Συνταγή για σπιτικό scrub χειλιών

Τι θα χρειαστείς:

1 κουταλάκι του γλυκού καστανή ή λευκή ζάχαρη

1/2 κουταλάκι του γλυκού μέλι

2-3 σταγόνες ελαιόλαδο, λάδι καρύδας ή αμυγδαλέλαιο

Εκτέλεση:

Ανακάτεψε όλα τα υλικά σε ένα μικρό μπολάκι μέχρι να δημιουργηθεί μια παχύρρευστη πάστα. Εφάρμοσε μικρή ποσότητα στα χείλη και κάνε απαλό μασάζ με κυκλικές κινήσεις για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Άφησέ το να δράσει για ένα ακόμη λεπτό ώστε το μέλι να προσφέρει την ενυδατική του δράση και στη συνέχεια ξέπλυνε με χλιαρό νερό. Ολοκλήρωσε πάντα με ένα πλούσιο lip balm για να «κλειδώσεις» την υγρασία.

Editor's Tip: Δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιείς καθημερινά. Μία φορά την εβδομάδα είναι αρκετή για τα περισσότερα χείλη, ενώ αν έχεις πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα μπορεί να χρειάζεσαι ακόμη πιο αραιή χρήση. Το πιο σημαντικό βήμα μετά την απολέπιση είναι η ενυδάτωση. Ένα καλό lip balm με συστατικά όπως βούτυρο καριτέ, κερί μέλισσας, σκουαλάνιο ή υαλουρονικό οξύ θα βοηθήσει τα χείλη να παραμείνουν απαλά και ελαστικά.