Met Cosmetic: Medical Brand of the Year για 2η συνεχή χρονιά!

Μένοντας πιστό στις αξίες του και έχοντας πάντα στο κέντρο τον Άνθρωπο, καταφέρνει να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίας στον τομέα της Πλαστικής Χειρουργικής, της Δερματολογίας και της Αισθητικής Ιατρικής.

Τα Medical Beauty Awards powered by SkinCeuticals, που διοργάνωσε η BOUSSIAS για 3η συνεχή χρονιά, ανέδειξαν την καινοτομία και την υψηλή ποιότητα σε θεραπείες και υπηρεσίες του κλάδου της Πλαστικής Χειρουργικής, της Δερματολογίας και της Αισθητικής Ιατρικής.

Στην τελετή απονομής των βραβείων, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 στο House 124, ξεχώρισε και το Met Cosmetic. Πρόκειται για ένα από τα επιφανέστερα brands στον κλάδο της Αισθητικής Ιατρικής, το οποίο απέσπασε συνολικά 12 βραβεία για υπηρεσίες και θεραπείες.

Η μεγάλη διάκριση για το Met Cosmetic, όμως, είναι το Grand Βραβείο Medical Brand of the Year 2022, το οποίο κατακτά για 2η συνεχή χρονιά, τιμώντας όλους όσοι εμπιστεύονται την καταξιωμένη ιατρική ομάδα και το έμπειρο προσωπικό του.

Η ομάδα του Met Cosmetic. To Met Cosmetic διακρίθηκε για 2η συνεχή χρονιά διατηρώντας τον τίτλο του Medical Brand of the Year.