Ενυδάτωση & αποτοξίνωση: Η φροντίδα που χρειάζονται τα ξηρά μαλλιά

Τα μαλλιά είναι καθρέφτης της θηλυκότητας και της κομψότητας σας. Ωστόσο, η καθημερινή έκθεση σε ρύπους, η συχνή χρήση θερμότητας, οι τεχνικές επεξεργασίες και τα μεταλλικά στοιχεία μπορούν να τα αποδυναμώσουν, αφήνοντάς τα θαμπά και εύθραυστα.

Τα ξηρά μαλλιά αποτελούν ένα από τα πιο κοινά προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα και ένα από τα πιο αντιμετωπίσιμα, αν επενδύσετε στα κατάλληλα προϊόντα.

Γιατί τα μαλλιά γίνονται ξηρά

Τα ξηρά μαλλιά δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της κληρονομικότητας. Ο συνδυασμός εξωτερικών παραγόντων (ήλιος, η ρύπανση, θαλασσινό νερό) με τις εσωτερικές συνήθειες (καθημερινό styling, χρήση χημικών θεραπειών, μεταλλικά στοιχεία από τις θεραπείες και το νερό), οδηγούν σε αφυδάτωση και απώλεια της φυσικής ελαστικότητας. Η τρίχα χάνει τα φυσικά της έλαια, διαβρώνεται από τα μέταλλα και γίνεται πιο ευάλωτη στο σπάσιμο.

Για να επαναφέρετε τη ζωντάνια στα ξηρά μαλλιά, χρειάζεστε στοχευμένα προϊόντα που προσφέρουν πλούσια ενυδάτωση μαλλιών, αποτοξινώνουν από τα μεταλλικά στοιχεία και προστατεύουν από μελλοντικές φθορές.

Η δύναμη της σειράς Metal Detox

Η L'Oréal Professionnel έχει σχεδιάσει την σειρά Metal Detox, ειδικά για όσες θέλουν να ενυδατώσουν και να προστατέψουν τα μαλλιά τους από τις επιπτώσεις των μεταλλικών στοιχείων που συσσωρεύονται μέσα στην τρίχα μέσω του νερού και των τεχνικών επεξεργασίας. Αυτά τα μεταλλικά στοιχεία είναι συχνά υπεύθυνα για το σπάσιμο και την αλλοίωση του χρώματος. Η σειρά Metal Detox είναι εμπλουτισμένη με 10% γλυκοαμίνη. Το μικρό μέγεθος του μορίου γλυκοαμίνης του επιτρέπει να διεισδύει στο εσωτερικό της τρίχας και να αποτοξινώνει τα μαλλιά.

Η σειρά Metal Detox προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα για την ενυδάτωση μαλλιών και την προστασία τους:



⦁ Pre-Shampoo που ξαναγεμίζει 1 εκατομμύριο μικρορωγμές στα μαλλιά, σε 1 λεπτό.

⦁ Σπρέϊ περιποίησης που απομακρύνει τα μετταλλικά στοιχεία πριν από τις υπηρεσίες βαφής, balayage και ξανοίγματος.

⦁ Σαμπουάν που αποτοξινώνει τα μαλλιά μετά τις τεχνικές υπηρεσίες στο κομμωτήριο.

⦁ Κρέμα προστασίας που αποτρέπει την προσκόλληση νέων μεταλλικών στοιχείων στην τρίχα.

⦁ Μάσκα για ξηρά μαλλιά που διεισδύει βαθιά στην τρίχα, ενυδατώνει και προστατεύει από τη μελλοντική φθορά.

⦁ Leave-in κρέμα που ενυδατώνει και αποτρέπει το σπάσιμο της τρίχας και το ξεθώριασμα χρώματος.

⦁ Συμπυκνωμένο λάδι μαλλιών που χαρίζει 2 φορές περισσότερη λάμψη στα μαλλιά.

Η σημασία της ενυδάτωσης μαλλιών

Η ενυδάτωση μαλλιών δεν είναι μια πολυτέλεια αλλά μια ουσιαστική ανάγκη. Όπως ακριβώς το δέρμα χρειάζεται υγρασία για να παραμένει ελαστικό και φωτεινό, έτσι και τα μαλλιά σας απαιτούν προϊόντα που αναπληρώνουν τα χαμένα στοιχεία τους. Ενυδατωμένα μαλλιά σημαίνει πιο λεία υφή, λιγότερο φριζάρισμα και μεγαλύτερη διάρκεια του χρώματός τους.

Αυτός είναι ο λόγος που κάθε σας ρουτίνα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μια μάσκα για ξηρά μαλλιά, η οποία λειτουργεί ως θεραπεία επανόρθωσης και βαθιάς ενυδάτωσης. Χρησιμοποιήστε τη μάσκα για ξηρά μαλλιά 1–2 φορές την εβδομάδα, μετά το λούσιμο, αφήνοντάς τη να δράσει για λίγα λεπτά. Εστιάστε στα μήκη και τις άκρες και αποφύγετε την εφαρμογή στις ρίζες για να μην βαρύνουν τα μαλλιά σας.

Με τη βοήθεια της σειράς Metal Detox της L'Oréal Professionnel, η φροντίδα μετατρέπεται σε απόλαυση, ενώ τα μαλλιά σας ανακτούν τη φυσική τους δύναμη. Γιατί τελικά, η πραγματική κομψότητα ξεκινά από υγιή, λαμπερά και γεμάτα ζωή μαλλιά!