Πήγαμε στο πρώτο Lili-Land K-beauty Festival και μπήκαμε στον κόσμο του κορεάτικου skincare

Σίγουρα έχεις και εσύ μια φίλη που από τότε που δοκίμασε κορεάτικα προϊόντα περιποίησης δεν περνάει μέρα χωρίς να σου πει πόσο τα έχει λατρέψει. Όμως στο Jenny, ενώ πάντοτε μας ενδιαφέρει να εξερευνούμε τις νέες τάσεις, δεν μας είχε δοθεί η ευκαιρία να δοκιμάσουμε τόσο μεγάλη ποικιλία κορεάτικων προϊόντων skincare. Και μάλιστα με τους ειδικούς στο πλευρό μας να μας εξηγούν τα τί και τα πώς. Όλα αυτά, μέχρι την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, που τα Lili γιόρτασαν τη λάμψη και την ομορφιά με ένα μοναδικό, λαμπερό φεστιβάλ, παρουσιάζοντας το πρώτο K-Beauty Festival στην Ελλάδα.

Το Lili-Land αποτέλεσε μια γιορτή αφιερωμένη στην περιποίηση, την καινοτομία και τις πιο viral τάσεις της κορεάτικης ομορφιάς, με πλήθος εκπροσώπων των media, beauty & lifestyle opinion leaders και σημαντικών stakeholders του κλάδου να δίνουν το παρών. Και το Jenny ήταν εκεί!

Στο πλαίσιο του Lili-Land «The K-Beauty Edition», εξερευνήσαμε μοναδικά θεματικά districts, ζήσαμε διαδραστικές εμπειρίες, ανακαλύψαμε trend zones & beauty corners σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, ενώ παράλληλα γνωρίσαμε την εκτενή γκάμα προϊόντων που προσφέρουν τα LILI.

Από τη λάμψη και την ενυδάτωση μέχρι την φρεσκάδα και τις καινοτόμες εφαρμογές στο μακιγιάζ, κάθε district προσέφερε μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς. Το Glow Square με το διάσημο 10 Steps Routine, το Color Town γεμάτο χρώμα και πειραματισμό, το Fresh Avenue που μας ανανέωσε και μας χάρισε στιγμές χαλάρωσης, αλλά και τα Hidden Gems με εκπλήξεις από τα Lili labels.

Toner, serum, αφρός καθαρισμού, peeling: Οι σπεσιαλίστες του skincare, μας εξήγησαν την ακριβή σειρά της 10 steps πρωινής και βραδινής Κ-edition ιεροτελεστίας skincare. Και για να είμαστε και εμείς εξίσου λαμπερές με τις προσκεκλημένες της βραδιάς, ανέλαβαν το make up μας, με τις ολόφρεσκες αποχρώσεις του Color Town.

Οι εκπλήξεις δεν σταμάτησαν στους top make-up experts. Στο Lili-Land 2025 γνωρίσαμε από κοντά την creative director και τηλεοπτική παρουσιάστρια, Ζενεβιέβ Μαζαρή, η οποία ανέλαβε την παρουσίαση της βραδιάς και μας υποδέχτηκε με τη μοναδική της ενέργεια, τον αυθορμητισμό και την αυθεντικότητα της, δίνοντας την εκκίνηση του φεστιβάλ, ενώ παρουσίασε κι ένα Power Talk με θέμα: “Προετοιμασία Δέρματος – Τάσεις Κορεάτικων Προϊόντων”, μαζί με τον καταξιωμένο make up artist Φρέντυ Καλομπράτσο, ο οποίος μοιράστηκε μυστικά και τεχνικές για το απόλυτο K-Beauty glow.

Η πολυαγαπημένη Ζεν, όπως είναι γνωστή μεταξύ των θαυμαστών της, για όσους δεν είχαν την τύχη να περάσουν από το θεματικό district όπου μυηθήκαμε στην 10 Steps Routine του κορεάτικου skincare, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram video, στο οποίο μας καθοδηγεί η ίδια βήμα-βήμα. Οπότε αν θέλεις να γίνεις και εσύ Lili-Girl εδώ είναι όλα όσα θέλεις να γνωρίζεις.

Μια βραδιά γεμάτοι υπέρλαμπρους καλεσμένους

Τη βραδιά τίμησαν, μεταξύ άλλων, η Τάμτα, η Ελένη Τσολάκη, η Νικολέτα Ράλλη, η Ελένη Βουλγαράκη, η Evangelia, η Μαντώ Γαστεράτου, η Μαρία Γεωργάκαινα, η Όλγα Ντάλα, η Νάνσυ Παραδεισανού, η Κέισι Μίζιου, η Αννούσα Μελά, η Τζωρτζίνα Λιώση, η Βενετία Καμάρα, και πολλοί ακόμη επαγγελματίες της ομορφιάς. Η Κατερίνα Ψιμοπούλου έδωσε τον παλμό με τις μουσικές της επιλογές και η Ευαγγελία Τσιορλίδα απογείωσε την ενέργεια και τη διάθεση των καλεσμένων με ένα εκρηκτικό dj set.

Και ένα K-edition treat

Αφού περιπλανηθήκαμε σε όλα τα spots του Lili-Land, ανακαλύψαμε τις φανταστικές εκπλήξεις που είχαν ετοιμαστεί για εμάς, φωτογραφηθήκαμε και κάναμε τα ψώνια μας, νιώσαμε λιγάκι πεινασμένες. Φυσικά τα Lili είχαν φροντίσει και για αυτό, με τον δοκό τους μοναδικό korean τρόπο: Sushi, K-Fried Chicken και Mandu, συνοδευόμενα από δροσιστικά κοκτέιλ έκλεισαν την εμπειρία K-shopping μας με το πιο umami combo.

Με αυτή την πρωτοβουλία, τα Lili έφεραν στο προσκήνιο τα πιο viral brands της K-Beauty και δημιούργησαν μια αξέχαστη εμπειρία ομορφιάς για τους καλεσμένους τους. Και εμείς στο Jenny, δεν μπορούμε να περιμένουμε για το επόμενο Lili-Land Festival.

LILI:

Τα Lili φέρνουν στην Ελλάδα το μοντέλο του drugstore, έναν σύγχρονο τύπο καταστήματος ιδιαίτερα διαδεδομένο στο εξωτερικό, που συγκεντρώνει σε έναν χώρο όλα όσα χρειάζεται ο καταναλωτής για την καθημερινή του φροντίδα και ευεξία. Από το 2021, η αλυσίδα έχει εδραιωθεί στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ποιοτικά και οικονομικά προϊόντα για όλη την οικογένεια όπως:

Είδη ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας (μακιγιάζ, αρώματα, προϊόντα σώματος και μαλλιών, είδη ανδρικής περιποίησης και πολλά άλλα)

Συμπληρώματα διατροφής και βιολογικά προϊόντα

Βρεφικά είδη και προϊόντα για τη μητέρα

Με 33 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα (σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη και άλλες πόλεις), τα Lili συνδυάζουν διεθνώς αναγνωρισμένα beauty brands με αποκλειστικά labels της εταιρείας, δημιουργώντας έναν προορισμό ολιστικής φροντίδας, όπου οι καταναλωτές απολαμβάνουν τις τελευταίες τάσεις σε μακιγιάζ και skincare, μέσα σε έναν χώρο με αισθητική, καινοτομία και άποψη.



