Ενυδάτωση προσώπου: Το μυστικό για επιδερμίδα που λάμπει με φυσικό τρόπο

Πώς θα κρατήσεις την επιδερμίδα του προσώπου σου ενυδατωμένη και ελαστική κάθε μέρα



Η ενυδάτωση προσώπου είναι απολύτως απαραίτητη για την υγεία του δέρματος. Όταν η υγρασία στο δέρμα μειώνεται – εξαιτίας περιβαλλοντικών παραγόντων (ήλιος, αέρας, θέρμανση/ψύξη), στρες ή λανθασμένη φροντίδα – η επιδερμίδα προσώπου χάνει την ελαστικότητά της, εμφανίζει ξηρότητα ή ανομοιόμορφη υφή. Εδώ οι σωστές θεραπείες με κρέμες προσώπου με υαλουρονικό οξύ και ενυδατικά συστατικά, "κλειδώνουν" την υγρασία, ώστε η επιδερμίδα να παραμένει ενυδατωμένη όλη μέρα.

Τα προϊόντα περιποίησης προσώπου που επιλέγεις καθορίζουν αν η ενυδάτωση θα είναι επιφανειακή ή βαθιά. Όταν συνδυάζεις καθαρισμό, τονωτική φροντίδα και τέλος την κατάλληλη ενυδατική με υαλουρονικό οξύ, η δράση πολλαπλασιάζεται.

Γιατί η ενυδατική κρέμα με υαλουρονικό οξύ είναι τόσο σημαντική

Το υαλουρονικό οξύ είναι ένας μικρός μαγνήτης υγρασίας: μπορεί να προσροφήσει έως και 1.000 φορές το βάρος του σε νερό. Όταν χρησιμοποιείς καθημερινά μια κρέμα προσώπου με υαλουρονικό, βοηθάς την επιδερμίδα σου να διατηρεί την υγρασία της, μειώνοντας την αίσθηση τραβήγματος και επιτρέποντας στα συστατικά των προϊόντων περιποίησης να αποδώσουν καλύτερα. Σε κάθε εφαρμογή, δημιουργείς ένα φιλμ που κρατά τη φρεσκάδα στο πρόσωπό σου και αποτρέπει την απώλεια υγρασίας προς το περιβάλλον.

Η ιδανική επιλογή για σένα, είναι η σειρά Garnier SkinActive Hyaluronic που περιλαμβάνει τις παρακάτω ενυδατικές κρέμες με υαλουρονικό:

Λεπτόρρευστη ενυδατική κρέμα προσώπου Hyaluron Daily UV SPF50+ που προσφέρει βαθιά ενυδάτωση προσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει αντηλιακή προστασία SPF50+ και υποστήριξη του επιδερμιδικού φραγμού.

Ενυδατική κρέμα-gel προσώπου Hyaluronic Aloe Jelly με αέρινη υφή, εμπλουτισμένη με βιολογική αλόη. Προσφέρει 48ωρη βαθιά ενυδάτωση, καταπραΰνει και επαναφέρει την ελαστικότητα στην επιδερμίδα προσώπου.

Αυτά τα προϊόντα περιποίησης προσώπου μπορούν να ενταχθούν αρμονικά στην καθημερινή ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σου.

Πώς να οργανώσεις τη ρουτίνα ενυδάτωσής σου

Καθαρισμός: Ξεκίνα με ένα απαλό καθαριστικό που δεν αφυδατώνει την επιδερμίδα προσώπου. Έτσι προετοιμάζεις το δέρμα σου για την απορρόφηση ενυδατικών συστατικών.

Τόνερ/Λοσιόν: Χρησιμοποίησε λοσιόν ή ενυδατικό σπρέι που ενισχύει την απορρόφηση της κρέμας προσώπου και παρέχει ένα πρώτο στρώμα ενυδάτωσης.

Ενυδάτωση: Εδώ εφαρμόζεις την ενυδατική σου κρέμα. Για ανάλαφρη υφή, δοκίμασε την Hyaluronic Aloe Jelly, ενώ για πλήρη προστασία μέσα στην ημέρα η Hyaluron Daily UV SPF50+ είναι ιδανική.

Ενίσχυση: Μπορείς να προσθέτεις ορό ενυδάτωσης πριν την ενυδατική σου ή μάσκα μία φορά την εβδομάδα, για να υποστηρίξεις τα αποτελέσματα.

Συμβουλές για πιο αποδοτική ενυδάτωση

Εφάρμοσε τα ενυδατικά προϊόντα όταν το πρόσωπο σου είναι ελαφρώς νωπό, βοηθάς να «σφραγιστεί» η υγρασία.

Απόφυγε τις υψηλές θερμοκρασίες (καυτό ντους, υπερθέρμανση χώρου).

Αν νιώθεις ότι η ενυδάτωση προσώπου δεν επαρκεί, δοκίμασε layering: πρώτα λεπτός ορός με υαλουρονικό και μετά η ενυδατική σου.

Κάνε ήπια απολέπιση μία έως δύο φορές την εβδομάδα για να απομακρύνεις τα νεκρά κύτταρα και να βοηθήσεις τα ενυδατικά συστατικά να διεισδύσουν καλύτερα.

Πίνε αρκετό νερό και βάλε στην καθημερινότητά σου τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά. Η ενυδάτωση δεν έρχεται μόνο από εξωτερικά μέτρα.

Επίλεξε με προσοχή τα προϊόντα περιποίησης προσώπου σου.

Η κρέμα προσώπου με υαλουρονικό είναι ένας βασικός κρίκος στη φροντίδα της επιδερμίδας του προσώπου σου. Αν την εντάξεις σωστά και με συνέπεια στη ρουτίνα σου, θα γίνει ο καλύτερός σου σύμμαχος για υγιές, φωτεινό και ελαστικό δέρμα!