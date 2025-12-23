Οι πιο λαμπερές αποχρώσεις σε μάτια και χείλη

Το απόλυτο προιόν της MAC Cosmetics καλωσορίζει έξι νέες, εκθαμβωτικές υφές, ανάμεσά τους μια νέα ultra-smooth υγρή σκιά ματιών και ένα καινοτόμο balmy lip crayon.

Οι εποχές που το glitter ανήκε μόνο στο club look ανήκουν στο παρελθόν. Η M·A·C είναι έτοιμη να κάνει το μεταλλικό το νέο σου neutral, από το γραφείο μέχρι τo dancefloor, με εκθαμβωτικές συνθέσεις σχεδιασμένες είτε για διακριτική δόση λάμψης είτε ένα mega-metallic αποτέλεσμα.





«Πλέον τα εμβληματικά Eye Shadows αναβαθμίζονται, με πρωτόγνωρα finishes που δημιουργούν ένα πραγματικά dazzling eye moment», δηλώνει η Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου senior pro Makeup Artist MAC. «Το έντονο glimmer και shimmer δεν ήταν ποτέ ξανά τόσο εύκολα στην εφαρμογή για αμέτρητα looks από το πρωί μέχρι το βράδυ.»

ΝΕΟ! EYE SHADOW

Τονίστε τα μάτια ή δημιούργησε full-on foiled looks με τη powder σκιά ματιών υψηλού pigment, σε pearlescent Glitter, molten Metallic και ιριδίζον Chrome τελείωμα.

ΝΕΟ! DAZZLELIPS CRAYON

Απογειώστε το lip combo σας με το mega-metallic lip crayon που χαρίζει άνεση και μια balmy έκρηξη πρισματικού χρώματος. Εφαρμόστε το μόνο του για full-coverage λάμψη ή κάντε το layered πάνω από το αγαπημένο σας Lipstick και μεταμορφώστε κάθε look.

ΝΕΟ! DAZZLESHADOW LIQUID EYE SHADOW

Δώστε νέα διάσταση στο βλέμμα σας με τους αμέτρητους τρόπους που επιτρέπουν οι νέες υγρές σκιές. Σχεδιασμένες για να εντυπωσιάζουν, με Glitter ή Metallic τελείωμα, αυτές οι ultra-smooth υγρές σκιές ματιών προσφέρουν έντονο χρώμα με ένα πέρασμα και διάρκεια όλη μέρα.

«Η νέα Dazzleshadow Liquid Eye Shadow σχεδιάστηκε για να αποδόσει ένα καλειδοσκοπικό, πρισματικό εφέ», λέει η Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου senior pro Makeup Artist MAC. «Το tapered tip του applicator διευκολύνει το σχεδιασμό γραμμών με ακρίβεια, ενώ η επίπεδη πλευρά του χαρίζει ομοιόμορφη, εκθαμβωτική κάλυψη. Με ένα μόνο swipe, το διακριτικό sparkle μετατρέπεται σε foil-like αποτέλεσμα που διαρκεί όλη μέρα και όλη τη νύχτα αν χρειαστεί.»