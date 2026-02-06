Η επιστήμη αναστροφής της γήρανσης στον Dior ox-c treatment: Η επανάσταση της μεταφοράς οξυγόνου στην αναστροφή της γήρανσης

Η Επιστήμη Dior πρωτοπορεί στην αναζωογόνηση της επιδερμίδας εδώ και πάνω από 50 χρόνια μέσω της συνεργασίας της με περισσότερους από 650 ερευνητές σε 5 διεθνή κέντρα εξειδίκευσης και 300 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο ενεργητικό της.

Συμβαδίζοντας με το εμπνευσμένο πνεύμα του Οίκου και το modus operandi που βασίζεται σε επιστημονικές συνεργασίες υψηλού επιπέδου, το 2023 ο Dior ήταν η πρώτη μάρκα καλλυντικών που εισήλθε στον κλάδο Αναστροφής της Γήρανσης,. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία μιας εξειδικευμένης επιστημονικής Επιτροπής, στόχος της οποίας είναι να επιταχύνει την πρόοδο της έρευνας που επικεντρώνεται στη μακροζωία.

Η ενεργοποίηση της μεταφοράς οξυγόνου στοχεύει τρία θεμελιώδη χαρακτηριστικά της Αναστροφής της Γήρανσης. Αυτό έχει πλέον αποδειχθεί από τέσσερις συμπληρωματικές μελέτες που αξιολόγησαν την επίδραση της OX-C Treatment—μιας προηγμένης τεχνολογίας μεταφοράς οξυγόνου—στους τέσσερις βασικούς τύπους κυττάρων που εμπλέκονται στην αναγέννηση της επιδερμίδας.

«Η κυτταρική αναπνοή, την οποία μελετά ο Dior εδώ και αρκετά χρόνια, αποτελεί σήμερα σημαντικό κινητήριο παράγοντα στον κλάδο Αναστροφής της Γήρανσης που αξιοποιείται στην επιδερμίδα. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα που επιτύχαμε σε κυτταρικό επίπεδο (βλαστοκύτταρα, κερατινοκύτταρα, ινοβλάστες και κύτταρα NK), σε επίπεδο ιστών (επιδερμίδα και κυρίως δέρμα) και σε μοριακό επίπεδο (αύξηση του κολλαγόνου) μας επέτρεψαν να επιβεβαιώσουμε τον καίριο ρόλο της μεταφοράς οξυγόνου στην αναστροφή της γήρανσης. Αυτές οι επιστημονικές εξελίξεις αντικατοπτρίζουν την πρωταρχική αποστολή μας: να αξιοποιούμε τα νεότερα επιτεύγματα στην Αναστροφή της Γήρανσης προς όφελος της μακροζωίας της επιδερμίδας, δημιουργώντας ακόμη πιο καινοτόμες συνθέσεις με υψηλή αποτελεσματικότητα», εξηγεί η Virginie Couturaud, Διευθύντρια Επιστημονικής Επικοινωνίας Dior

ΑΠΟ ΤΟ 2022: 18 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟ

Η Επιτροπή Reverse Aging του Dior δημιουργήθηκε το 2023. Εκτός από καταξιωμένους δερματολόγους, εμπειρογνώμονες στην επιστήμη των λουλουδιών και μία ψυχολόγο που εξειδικεύεται στην ψυχολογική επίδραση της ηλικίας, συγκεντρώνει 12 επιστήμονες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι ειδικεύονται στα 12 χαρακτηριστικά της γήρανσης που προσδιόρισε ο Carlos López-Otín. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Καθηγητής Vittorio Sebastiano (Stanford, Turn.Bio), ειδικός στον κυτταρικό επαναπρογραμματισμό, ο Καθηγητής Knut Woltjen (CiRA, Κιότο), ειδικός στα βλαστοκύτταρα, και ο Καθηγητής David Furman (Stanford, Buck Institute), ειδικός στη φλεγμονή.

Ο στόχος τους είναι να κατανοήσουν πώς μπορούμε να επιβραδύνουμε ή ακόμα και να αναστρέψουμε τις επιπτώσεις του χρόνου στο δέρμα, αξιοποιώντας τις νεότερες επιστημονικές ανακαλύψεις. Η πρώτη δημοσίευση της Επιτροπής Reverse Aging του Dior για την Επιστήμη Dior που εμφανίστηκε στο περιοδικό Nature Aging επισημαίνει τον ρόλο της Αναστροφής της Γήρανσης στο δέρμα, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της γενικής γήρανσης του οργανισμού.

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

Εδώ και 25 χρόνια, ο Dior μελετά τα βλαστοκύτταρα του δέρματος και τον ρόλο τους στην αναγέννηση της επιδερμίδας. Χάρη σε αυτή την εξειδίκευση, οι επιστήμονες κατάφεραν να εντοπίσουν τον καίριο ρόλο της κυτταρικής αναπνοής και τη διαδικασία με την οποία τα μιτοχόνδρια – οι «πνεύμονες των κυττάρων» μας –μετατρέπουν το οξυγόνο σε ενέργεια (τριφωσφορική αδενοσίνη, ATP) που απαιτείται για την αναγέννηση των ιστών. Αυτή η επαναστατική επιστημονική ανακάλυψη επιβεβαιώθηκε από τέσσερις μελέτες που διεξήχθησαν ταυτόχρονα στους τέσσερις βασικούς τύπους κυττάρων: τα βλαστοκύτταρα, τους ινοβλάστες, τα κερατινοκύτταρα και τα κύτταρα NK.

Μελέτη 1: Βλαστοκύτταρα

Επίπτωση στην κυτταρική αναπνοή στο επίπεδο των βλαστοκυττάρων

Το CiRA (Center for iPS Cell Research and Application) είναι ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο στο Κιότο της Ιαπωνίας που εστιάζει στα βλαστοκύτταρα με επικεφαλής τον βραβευμένο με Νόμπελ Ιατρικής Καθηγητή Yamanaka.

Χάρη σε μια έρευνα που ξεκίνησε το 2019 σε συνεργασία με τον Καθηγητή Knut Woltjen (μέλος της Επιτροπής Reverse Aging του Dior), έχουν αναλυθεί περισσότερα από χίλια δείγματα βλαστοκυττάρων από δότες ηλικίας 25 έως 90 ετών. Αυτή η ανάλυση αποκάλυψε ότι, καθώς αυξάνονταν οι μιτοχονδριακές μεταλλάξεις που σχετίζονταν με τη γήρανση, η αναπνοή των βλαστοκυττάρων επιβραδύνθηκε κατά 40%, μειώνοντας την παραγωγή ATP κατά 47%. Συμπέρασμα: η επιβράδυνση της αναπνοής των βλαστοκυττάρων οδηγεί σε απώλεια ενέργειας και μειωμένη αναγέννηση του δέρματος (Το άρθρο θα δημοσιευτεί το 2025).

Στη διάρκεια της έρευνας ενός μεταφορέα οξυγόνου, η Επιστήμη Dior και το τμήμα Έρευνας LVMH συνεργάστηκαν με το CiRA για να δοκιμάσουν την OX-C Treatment και απέδειξαν ότι, σε βέλτιστη συγκέντρωση, αυξάνεται τόσο ο αριθμός (p=0,028) όσο και η αναπνευστική ικανότητα των μιτοχονδρίων.

Συμπέρασμα: η OX-C Treatment ενισχύει τον αριθμό και την απόδοση των μιτοχονδρίων, βελτιώνοντας έτσι την κυτταρική αναπνοή.