It’s Beauty Time: Το νεσεσέρ μας εμπλουτίζεται με τα καλύτερα της αγοράς!

Θέλουμε ανανέωση, θέλουμε ενυδάτωση, θέλουμε όμορφα πράγματα στα χέρια μας καθημερινά! Μιλώντας για το beauty case μας, τα έχουμε όλα αυτά!

Μπορεί να είναι ακόμα χειμώνας, αλλά υπάρχουν στιγμές μέσα στην ημέρα που μυρίζει άνοιξη. Και εμείς βρισκόμαστε ακριβώς κάπου εκεί ανάμεσα, στη διάθεση για θρέψη και ενυδάτωση σαν να είμαστε σε χειμερινό mood, αλλά και σε θέληση για ανανέωση, όπως μας συμβαίνει όταν νιώθουμε όταν το ημερολόγιό μας βαδίζει προς την spring edition του. Το main focus μας παραμένει το πρόσωπο μας, καθώς με τις εναλλαγές θερμοκρασίας και κλίματος δείχνει να θέλει περισσότερη φροντίδα, την ίδια στιγμή που η αγορά μάς εφοδιάζει με πραγματικά ενδιαφέροντα προϊόντα. Τα δοκιμάσαμε, τα λατρέψαμε και τα βάλαμε στο boudoir μας για πάντα!



Ποια είναι τα προϊόντα που βάλαμε στο νεσεσέρ μας, λοιπόν, αυτόν τον μήνα:

Garden, Βούτυρο αφαίρεσης μακιγιάζ με χαμομήλι και βιταμίνη C που απομακρύνει αποτελεσματικά και απαλά το αδιάβροχο μακιγιάζ, ενώ ενισχύει τον δερματικό φραγμό. Το ντεμακιγιάζ γίνεται απόλαυση, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην το ξεχνάμε ποτέ, αλλά και να επιτυγχάνουμε ιδανικό καθαρισμό και άρα φανερά πιο όμορφη επιδερμίδα.



Frezyderm, Face Hyaluronic Acid Serum, ένας ενυδατικός και αντιγηραντικός ορός προσώπου με υαλουρονικό οξύ που προσφέρει αποτοξίνωση και λάμψη, αποκαλύπτοντας καθημερινά ένα πιο υγιές και νεανικό δέρμα.



Juliette Armand, Caviar Ω3 – Ω6 Eye Cream, μια αντιρυτιδική κρέμα ματιών με χαβιάρι που τονώνει άμεσα στην ευαίσθητη περιοχή των ματιών, την ίδια στιγμή που προσφέρει σύσφιξη και λείανση των ρυτίδων.



KORRES, True Velvety Lipstick (03 Rosewood) ένα semi-matte κραγιόν για όσες γυναίκες δεν θέλουν απόλυτο ματ, αλλά δεν θέλουν να στερηθούν και τη λάμψη. Έχει απολαυστική κρεμώδη υφή και πλούσιο χρώμα που αναδεικνύεται με ένα μόλις πέρασμα.



Apivita, Royal Jelly Elixir Hair & Scalp Serum, ένας ορός τριχωτού που αναζωογονεί, ενδυναμώνει τις ρίζες και αυξάνει την πυκνότητα των μαλλιών.



Garden, Soft Kiss Cocoa Butter & Vitamin E, ενυδατικό lip balm με peptides και δέκα φυσικά θρεπτικά έλαια που προσφέρει άμεση άνεση, φυσική λάμψη και βελτιωμένη όψη στα χείλη, ενώ χαρίζει όμορφη αίσθηση σοκολάτας στα φιλιά μας!



Δείτε το video εδώ: