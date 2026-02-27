Η skincare ρουτίνα που θα ενισχύσει την κυτταρική άμυνα του δέρματός σου

Μπορεί να μην μπορούμε να αλλάξουμε δραστικά τις skin damage συνθήκες της καθημερινότητάς μας, μπορούμε όμως να αναβαθμίσουμε την beauty ρουτίνα μας με το active combo της FREZYDERM.

Έντονο στρες, ελλιπής ξεκούραση, ήλιος, κακή διατροφή, ρύποι και βαρέα μέταλλα, ακραίες κλιματικές συνθήκες… η λίστα με όσα φθείρουν το δέρμα μας στη σύγχρονη καθημερινότητα είναι τόσο μεγάλη που δύσκολα χωράει σε μια πρόταση! Έτσι, δεν είναι να απορεί κανείς γιατί η επιδερμίδα μένει ανοχύρωτη απέναντι στη φθορά του οξειδωτικού στρες και είναι ευάλωτη στην απόκτηση πρόωρων σημαδιών γήρανσης.

Η κυτταρική άμυνα του δέρματος αφορά τους φυσικούς μηχανισμούς προστασίας του απέναντι στις ελεύθερες ρίζες και στους περιβαλλοντικούς επιθετικούς παράγοντες. Όταν ο επιδερμικός φραγμός αποδυναμώνεται, η επιδερμίδα χάνει υγρασία, γίνεται πιο ευαίσθητη και δυσκολεύεται να ανακάμψει.

Αλλά σου έχουμε καλά νέα! Εκτός από τις μικρές ή μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής μας, η σωστή skincare ρουτίνα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της κυτταρικής άμυνας και στη θωράκιση του δέρματος.

Η active φροντίδα που θωρακίζει το δέρμα από τις «επιθέσεις»

Micellar Water για ενεργό καθαρισμό και μετά Face Serum Hyaluronic Acid είναι ο τέλειος συνδυασμός-ασπίδα μέσα στην καθημερινότητα. Το διπλό active skincare της FREZYDERM είναι ειδικά μελετημένο να αυξάνει την ελαστικότητα και την αντοχή του δέρματος, για να οχυρώνεται αποτελεσματικά απέναντι σε όσα το καταπονούν.

Και τα δύο προϊόντα, περιέχουν ένα προηγμένο σύμπλοκο υαλουρονικού οξέος και πυριτίου που προσφέρει παρατεταμένη και ισχυρή ενυδάτωση και αυξάνει τη σύνθεση κολλαγόνου, για αυξημένη σφριγηλότητα και αναδόμηση που φαίνεται και στην υφή αλλά και στην εικόνα του δέρματος που βελτιώνεται κατά 36%1.

Ο σωστός καθαρισμός και η σημασία του για την κυτταρική άμυνα

Ο καθαρισμός δεν απομακρύνει μόνο μακιγιάζ και ρύπους. Όταν γίνεται με στοχευμένα ενεργά συστατικά, βοηθά στη μείωση της επιβάρυνσης από σωματιδιακούς ρύπους και βαρέα μέταλλα, που ενισχύουν το οξειδωτικό στρες. Το ενεργό μικκυλιακό νερό της FREZYDERM έχει εξαιρετική καθαριστική ικανότητα προσφέροντας 44% μεγαλύτερη προστασία από στερεούς σωματιδιακούς ρύπους¹ και βαρέα μέταλλα και βοηθά την επιδερμίδα να αμύνεται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι εμπλουτισμένο με ισχυρά αντιοξειδωτικά ενεργά ενώ η ενυδατική και αντιγηραντική του δράση, κάνουν το δέρμα πιο ελαστικό και ανθεκτικό στη φθορά. Επίσης, η σύνθεσή του σέβεται το μικροβίωμα του ευαίσθητου δέρματος², στοιχείο καθοριστικό για τη διατήρηση ενός ισχυρού επιδερμικού φραγμού. Είναι ιδανικό και για μία skin calming περιποίηση, όταν η επιδερμίδα χάνει την αίσθηση ευεξίας της.

Δυναμική ενυδάτωση για «οχυρωμένη» επιδερμίδα

Η εντατική ενυδάτωση αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της κυτταρικής άμυνας του δέρματος. Ένα καλά ενυδατωμένο δέρμα διατηρεί την ελαστικότητά του, περιορίζει τη διαδερμική απώλεια νερού και είναι πιο ανθεκτικό στους εξωτερικούς επιθετικούς παράγοντες.

Ο ορός ενισχυμένης ενυδάτωσης και επανόρθωσης Face Serum Hyaluronic Acid της FREZYDERM είναι η ιδανική επιλογή για τη ενίσχυση των μηχανισμών άμυνας του δέρματος. Περιέχει δύο τύπους υαλουρονικού οξέος σε συγκέντρωση 5%, που συνεργούν τέλεια για βαθιά και δυναμική ενυδάτωση για δέρμα που γίνεται 70% πιο υγιές και πιο ενυδατωμένο και 77% πιο λείο1. Επιπλέον, η αντιοξειδωτική του δράση βοηθά στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών, ενεργοποιώντας τη φυσική αντιοξειδωτική ικανότητα του δέρματος και ενισχύοντας την ανθεκτικότητά του.

