Οι beauty αγορές που κάναμε αυτόν τον μήνα και αναβάθμισαν τη φροντίδα μας

Το Beauty Shopping μας αυτόν τον μήνα ακολούθησε τα top του wishlist μας και γέμισε την περιποίησή μας με νότες πολυτέλειας και εκλεπτυσμένης φροντίδας.

Όσο μπαίνουμε πιο δυναμικά στην άνοιξη, τόσο μεγαλώνει και η λίστα με τις beauty επιθυμίες μας. Αρώματα, μακιγιάζ, περιποίηση, μαλλιά, όλα είναι στην πρώτη γραμμή! Έχουμε επιλέξει τα καλύτερα της αγοράς, από νέα λανσαρίσματα που έχουν έρθει να μας χαρίσουν υπέροχες στιγμές φροντίδας, μέχρι κλασικά αγαπημένα που δεν μας απογοητεύουν ποτέ! Η πρωινή και η βραδινή μας φροντίδα ανανεώνεται, το άρωμά μας μας ταξιδεύει, τα μαλλιά μας είναι στα καλύτερά τους και το μακιγιάζ μας μένει σταθερό και γεμάτο χρώμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν αυτό δεν είναι Spring Beauty, τότε τι είναι;

Τι βάλαμε στο νεσεσέρ μας αυτή την εποχή:

Πρώτο το Diptyque Orphéon Eau de Toilette, αυτό το εκλεπτυσμένο, ξυλώδες unisex άρωμα εμπνευσμένο από τη νυχτερινή ατμόσφαιρα των παρισινών μπαρ της δεκαετίας του '60. Οι 3 δημιουργοί του οίκου Diptyque, άλλωστε, έχουν οι ίδιοι εμπειρία από αυτές τις βραδιές Jazz, αφού δίπλα στο πρώτο κατάστημά τους υπήρχε ένα Jazz bar όπου περνούσαν συχνά τα βράδια τους.

Φυσικά, δεν μπορεί να λείπει το νέο Estée Lauder, Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 που έρχεται ανανεωμένο για αψεγάδιαστο, ματ αποτέλεσμα που διαρκεί χωρίς να χάνει όμως τη ζωντάνια του.

Το νέο Dior, Addict Lip Glow Oil 24h μπήκε στην wish list μας από την πρώτη στιγμή που μάθαμε για την άφιξή του και το επιλέξαμε στην απόχρωση 081 Latte για να το έχουμε μαζί μας από το πρωί έως το βράδυ. Πρόκειται για ένα έλαιο χειλιών με το αποκλειστικό αποτέλεσμα καθρεφτίζουσας λάμψης του Dior.

Στη λίστα επιθυμιών μας είναι πάντα και το Skinceuticals, C E Ferulic Serum, αυτός ο Best-seller – και όχι άδικα- αντιοξειδωτικός ορός υψηλής δράσης που προσφέρει πρόληψη και αντιμετώπιση των σημαδιών γήρανσης με βιταμίνη C και φερουλικό οξύ. Ιδανικός για την πρωινή ρουτίνα, με αποτελέσματά δοκιμασμένα και αδιαμφισβήτητα.

Για τα μαλλιά μας το αγαπημένο μας προϊόν αυτή την περίοδο είναι το Kérastase, Glaze Drops Gloss Absolu, ένα ανάλαφρο έλαιο εντατικού glossing για μακριά μαλλιά με τάση φριζαρίσματος που έχει αλλάξει και την όψη και την αίσθηση των μαλλιών μας.



Από τον Σεπτέμβριο που ήρθε στην αγορά μέχρι και σήμερα έχουμε τον ίδιο ενθουσιασμό για το Guerlain, Abeille Royale Advanced Youth Watery Oil Serum, αυτόν τον ορό που συνδυάζει τα οφέλη από πολύτιμα μέλια που παράγονται από τη μαύρη μέλισσα για ορατή μεταμόρφωση της επιδερμίδας και το εφαρμόζουμε στη βραδινή μας ρουτίνα. Συνδυάζεται τέλεια με το Guerlain, Abeille Royale Bee Lab Shot, την εντατική θεραπεία 7 ημερών με κρυσταλλοποιημένες σφαίρες για ολοκληρωμένη αντιγηραντική δράση.