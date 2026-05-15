Wella Professionals All About Blonde: Ένα μοναδικό hair event στο Θέατρο Παλλάς με 650 επαγγελματίες κομμωτές.

Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11 Μαΐου στο Θέατρο Παλλάς το signature event της Wella Professionals με τίτλο “All About Blonde”, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 650 επαγγελματίες κομμωτές από όλη την Ελλάδα.

Την εκδήλωση άνοιξαν με σύντομο καλωσόρισμα ο Γιάννης Πάστρας, Country Manager Greece, Balkans & Cyprus της Wella Company, και ο Κωνσταντίνος Σκορίλας, Education Director, δίνοντας το στίγμα μιας βραδιάς αφιερωμένης στην καινοτομία, την τεχνική αρτιότητα και την υψηλή κομμωτική τέχνη.

Στη σκηνή ανέβηκε κατόπιν η διεθνούς φήμης master colourist Haleema Moraitis, γνωστή ως “The Blonde Doctor”, η οποία παρουσίασε μια εξελιγμένη προσέγγιση στο ξανθό, εστιάζοντας σε εξατομικευμένα, πολυδιάστατα αποτελέσματα με απόλυτο σεβασμό στην υγεία της τρίχας. Μέσα από live demonstrations, ανέδειξε τρεις διαφορετικές τεχνικές — από το απόλυτο ξανθό έως σύγχρονες μεθόδους χωρίς ξάνοιγμα — καθώς και προηγμένες τεχνικές toning που δημιουργούν φυσικά, φωτεινά και refined looks.

Τη σκυτάλη πήρε η πολυβραβευμένη Creative Director και Global Creative Artist της Wella, Renya Xydis, η οποία παρουσίασε τις πιο σύγχρονες bridal τάσεις στο hairstyling. Εμπνευσμένη από τα διεθνή fashion weeks και το MET Gala, ανέδειξε sophisticated νυφικά looks με έμφαση στα hair accessories και τις τεχνικές extensions, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική με σύγχρονη δημιουργικότητα.

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήρθε όταν η Βάσια Τζοτζοπούλου, καταξιωμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια νυφικών, ανέβηκε στη σκηνή και προχώρησε σε ένα εντυπωσιακό live transformation, κόβοντας επί σκηνής ένα νυφικό. Όλα τα νυφικά της εκδήλωσης έφεραν την υπογραφή της, συνδυάζοντας ρομαντισμό, μοντέρνα αισθητική και υψηλή ραπτική.

Το συνολικό beauty αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε από την ομάδα της Bobbi Brown, η οποία επιμελήθηκε το make-up των μοντέλων, δημιουργώντας looks που ανέδειξαν αρμονικά τα μαλλιά και τα bridal σύνολα.

Το “All About Blonde” επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δέσμευση της Wella Professionals να επενδύει στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την έμπνευση των επαγγελματιών του χώρου, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εμπειρίες που συνδυάζουν τεχνική αρτιότητα και δημιουργικό όραμα.