Όσοι παραμένουν ψύχραιμοι, ενώ ο κόσμος “καίγεται”, συνδέονται από 6 χαρακτηριστικά, που μόνο εκείνοι θα καταλάβουν

Θέλει μαεστρία να παραμένεις ψύχραιμος, όταν όλοι και όλα γύρω σου βρίσκονται σε σύγχυση. Κάποιοι, βέβαια, τα καταφέρνουν.

Η καθημερινότητα σπάνια κυλάει χωρίς απρόοπτα. Η πίεση στη δουλειά, οι οικογενειακές υποχρεώσεις, η κίνηση στους δρόμους, οι οικονομικές απαιτήσεις και οι συνεχείς αλλαγές δημιουργούν ένα περιβάλλον που δοκιμάζει ακόμη και τους πιο ψύχραιμους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι που καταφέρνουν να διατηρούν την ηρεμία τους, ακόμη κι όταν γύρω τους επικρατεί ένταση και αναστάτωση. Δεν σημαίνει ότι δεν αγχώνονται ούτε ότι δεν επηρεάζονται από τις δυσκολίες. Η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο που αντιλαμβάνονται όσα συμβαίνουν και στις επιλογές που κάνουν τη στιγμή της πίεσης.

Η ψυχραιμία δεν είναι έμφυτο χάρισμα ούτε αποτέλεσμα τύχης. Είναι μια στάση ζωής που καλλιεργείται μέσα από εμπειρίες, αυτογνωσία και εξάσκηση. Οι άνθρωποι που παραμένουν σταθεροί, όταν οι υπόλοιποι πανικοβάλλονται, έχουν αναπτύξει ορισμένες κοινές συνήθειες και τρόπους σκέψης, που τους βοηθούν. Δεν εστιάζουν στο χάος, αλλά σε όσα μπορούν πραγματικά να τους βοηθήσουν να προχωρήσουν μπροστά και συνήθως συνδέονται από ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά.

6 χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τους πιο ήρεμους ανθρώπους εκεί έξω

1. Εστιάζουν στην αμέσως επόμενη κίνηση και όχι στο μέγεθος του προβλήματος

Όταν προκύπτει μια δύσκολη κατάσταση, πολλοί άνθρωποι παρασύρονται από το συνολικό βάρος του προβλήματος. Σκέφτονται τι μπορεί να πάει στραβά, πόσο θα τους κοστίσει ή πόσο χρόνο θα χάσουν. Αυτή η σκέψη συχνά εντείνει το άγχος και δυσκολεύει τη λήψη αποφάσεων.

Οι ψύχραιμοι άνθρωποι λειτουργούν διαφορετικά. Αντί να εγκλωβίζονται στα χειρότερα πιθανά σενάρια, αναζητούν το πρώτο πρακτικό βήμα που μπορούν να κάνουν. Είτε πρόκειται για μια καθυστέρηση, μια επαγγελματική δυσκολία ή μια προσωπική ανατροπή, επικεντρώνονται στη λύση που βρίσκεται μπροστά τους.

2. Αναγνωρίζουν έγκαιρα πότε αρχίζουν να πιέζονται

Οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται το άγχος όταν έχει ήδη κορυφωθεί. Εκείνοι που διατηρούν την ψυχραιμία τους έχουν μάθει να «διαβάζουν» τον εαυτό τους πολύ νωρίτερα. Παρατηρούν ότι γίνονται πιο ανυπόμονοι, ότι δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν ή ότι αρχίζουν να αντιδρούν πιο έντονα από το συνηθισμένο.

Αυτή η επίγνωση λειτουργεί σαν προειδοποιητικό σήμα. Αντί να αφήσουν τα συναισθήματα να τους παρασύρουν, κάνουν μια μικρή παύση, αναθεωρούν τον τρόπο που σκέφτονται και επιλέγουν πιο συνειδητά την επόμενη αντίδρασή τους. Δεν προσπαθούν να καταπιέσουν όσα νιώθουν, αλλά να τα διαχειριστούν πριν αυτά καθορίσουν τη συμπεριφορά τους.

3. Αναζητούν την πραγματική αιτία

Πίσω από κάθε έντονη αντίδραση συνήθως κρύβεται μια βαθύτερη αιτία. Μπορεί κάποιος να εκνευρίζεται στη δουλειά, αλλά η πραγματική πηγή της πίεσης να είναι η εξάντληση, η έλλειψη οργάνωσης ή μια δύσκολη συνεργασία. Οι άνθρωποι που παραμένουν ήρεμοι, αφιερώνουν λίγο χρόνο για να καταλάβουν τι πραγματικά τους επηρεάζει. Αντί να κατηγορούν αμέσως τις συνθήκες ή τους άλλους, προσπαθούν να ξεχωρίσουν ποιος είναι ο πυρήνας του προβλήματος.

4. Θυμούνται ότι δεν είναι μόνοι τους

Οι ψύχραιμοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι η βοήθεια αποτελεί δύναμη και όχι αδυναμία. Δεν διστάζουν να ζητήσουν μια συμβουλή από έναν συνάδελφο, να μοιραστούν έναν προβληματισμό με έναν φίλο ή να απευθυνθούν σε κάποιον που έχει περισσότερη εμπειρία. Παράλληλα, αξιοποιούν τα εργαλεία και τις δυνατότητες που διαθέτουν αντί να προσπαθούν να λύσουν τα πάντα μόνοι τους. Έτσι εξοικονομούν χρόνο, μειώνουν το άγχος και βρίσκουν αποτελεσματικότερες λύσεις.

5. Βλέπουν την κατάσταση όπως πραγματικά είναι

Οι άνθρωποι που διατηρούν την ψυχραιμία τους, κάνουν ένα βήμα πίσω πριν βγάλουν συμπεράσματα. Αναρωτιούνται αν αυτό που συμβαίνει θα έχει πραγματικά σημασία έπειτα από μερικές εβδομάδες ή μήνες ή αν πρόκειται για μια δυσκολία που σύντομα θα ξεπεραστεί. Αυτή η πιο ρεαλιστική οπτική τούς βοηθά να μη σπαταλούν ενέργεια σε καταστάσεις που δεν αξίζουν τόσο μεγάλη συναισθηματική επένδυση. Παράλληλα, εκτιμούν περισσότερο όσα εξακολουθούν να πηγαίνουν καλά, ακόμη και μέσα σε μια απαιτητική περίοδο.

6. Ξεχωρίζουν τι μπορούν να αλλάξουν και τι όχι

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που παραμένουν ήρεμοι είναι ότι δεν ξοδεύουν χρόνο παλεύοντας με καταστάσεις που βρίσκονται έξω από τον έλεγχό τους. Γνωρίζουν πως δεν μπορούν να προβλέψουν τις αντιδράσεις των άλλων, να αλλάξουν το παρελθόν ή να ελέγξουν κάθε απρόοπτο.

Αντίθετα, στρέφουν την προσοχή τους σε όσα εξαρτώνται από τους ίδιους: τις αποφάσεις τους, τη συμπεριφορά τους, την προετοιμασία τους και τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν μια δυσκολία. Αυτή η νοοτροπία δεν εξαφανίζει τα προβλήματα, μειώνει όμως σημαντικά το αίσθημα αδυναμίας.

