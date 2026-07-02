5 νέες μάσκαρα με τις οποίες θα πάθεις εμμονή φέτος το καλοκαίρι

Μήπως έχει έρθει η ώρα να ανανεώσεις το νεσεσέρ σου;

Αν υπάρχει ένα προϊόν που μπορεί να αναβαθμίσει ακαριαία κάθε καλοκαιρινό beauty look, αυτό είναι σίγουρα η μάσκαρα. Φέτος, οι νέες αφίξεις υπόσχονται όγκο, μήκος και εντυπωσιακή καμπύλη χωρίς κόμπους, με τις εξελιγμένες συνθέσεις τους να αντέχουν στη ζέστη, την υγρασία και τις ατελείωτες ώρες κάτω από τον ήλιο. Από lash-lifting αποτελέσματα μέχρι featherlight υφές που δεν βαραίνουν τις βλεφαρίδες, οι νέες μάσκαρα συνδυάζουν τεχνολογία και περιποίηση για ένα βλέμμα που μαγνητίζει. Ιδού τα νέα λανσαρίσματα που αξίζουν μια μόνιμη θέση στο νεσεσέρ σου αυτό το καλοκαίρι:

5 νέες μάσκαρα που πρέπει να δοκιμάσεις

Perfect Strokes Universal Voluminzing Mascara, Rare Beauty

Αυτή η μάσκαρα πολλαπλής δράσης κατάλληλη για όλους τους τύπους βλεφαρίδων, έχει ένα μοναδικό βουρτσάκι που αγκαλιάζει τις βλεφαρίδες ανορθώνοντας, επιμηκύνοντας και αυξάνοντας τον όγκο για πλούσια, εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Paradise Big Deal Latex Black Mascara, L'Oréal Paris

Αυτή η πρωτοποριακή σύνθεση χαρίζει εκρηκτικό όγκο και ασύλληπτο μήκος, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει και προστατεύει τις βλεφαρίδες χάρη στο πανίσχυρο Lash Serum Complex με IHA και Πεπτίδια. Η μοναδική τεχνολογία latex-black αγκαλιάζει κάθε βλεφαρίδα με ένα αδιάβροχο, εξαιρετικά ανάλαφρο φιλμ που δεν σβολιάζει, προσφέροντας ένα έντονο αποτέλεσμα που χτίζεται.

Lash Clash Mascara στην απόχρωση 07 Magnetic Purple, Yves Saint Laurent

Χάρη σε δυο κατατεθειμένες ευρεσιτεχνίες -για την πρωτοποριακή σύνθεση και το εξειδικευμένο βουρτσάκι- η Lash Clash εξωθεί τον όγκο στα άκρα, ντύνει τις βλεφαρίδες με πλούσιο μοβ χρώμα και παραμένει σταθερή για έως 24 ώρες.

Lash Sensational Sky Tubes Tubing Μασκάρα Very Black, Maybelline New York

Αυτή η καινοτόμος tubing μάσκαρα αγκαλιάζει κάθε βλεφαρίδα με ελαστικούς «σωλήνες» (tubes), χαρίζοντάς ασύλληπτο μήκος που διαρκεί έως και 24 ώρες χωρίς να μουτζουρώνει. Η vegan σύνθεσή της είναι εμπλουτισμένη με Βούτυρο Καριτέ και Καστορέλαιο, αφήνοντας τις βλεφαρίδες ενυδατωμένες και υγιείς μετά από κάθε εφαρμογή.

Lash Idôle Curl Goddess Mascara, Lancôme

Η νέα Lash Idôle Curl Goddess Mascara είναι η απόλυτη λύση για πραγματικά θεϊκές βλεφαρίδες, αφού δίνει αμέσως καμπυλότητα και ορατό όγκο, χωρίς να τις βαραίνει.