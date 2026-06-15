Η L’Oréal αποκαλύπτει το μέλλον της ομορφιάς με το «Beauty Odyssey» στο VivaTech 2026

Ο Όμιλος L’Oréal επιστρέφει στο VivaTech στο Παρίσι, από τις 17 έως τις 20 Ιουνίου 2026, σηματοδοτώντας τη δέκατη επέτειο παρουσίας του στη σημαντικότερη τεχνολογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Φέτος, ο Όμιλος θα παρουσιάσει τις τελευταίες του καινοτομίες που αξιοποιούν τη δύναμη της τεχνολογίας, των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης για να διαμορφώσουν το μέλλον της ομορφιάς.

«Η ομορφιά είναι μια μοναδικά ανθρώπινη οδύσσεια, βαθιά προσωπική αλλά και εγγενώς κοινωνική», δήλωσε η Asmita Dubey, Chief Digital and Marketing Officer, L’Oréal Groupe. «Το ταξίδι του καταναλωτή στην ομορφιά αλλάζει θεμελιωδώς, καθώς τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) γίνονται η νέα “πύλη εισόδου” για την ανακάλυψη προϊόντων ομορφιάς. Κινούμαστε με την ταχύτητα της κουλτούρας και της τεχνολογίας και ζητάμε περισσότερα από την AI. Τη χρησιμοποιούμε για να επανεφεύρουμε την εμπειρία της ομορφιάς για καταναλωτές και marketers, ανθρώπους και agents, ώστε τα brands μας να παραμένουν η πιο αξιόπιστη πηγή γνώσης για την ομορφιά.»

«Φέτος, οι καινοτομίες μας φανερώνουν τι καθίσταται δυνατό, όταν πάνω από ένας αιώνας απαράμιλλης επιστημονικής γνώσης στην ομορφιά συναντά την πλήρη δύναμη της τεχνολογίας, των δεδομένων και της AI: από τη βιοτεχνολογία βασισμένη στα φύκια και τις καινοτομίες LED, έως το Hair Digital Twins και την προγνωστική μοντελοποίηση δέρματος,», δήλωσε η Deputy Chief Executive Officer in charge of Research, Innovation and Technology, L'Oréal Groupe. «Οι ομάδες μας έχουν εισέλθει σε μια συναρπαστική νέα εποχή καινοτομίας με γνώμονα την AI, ανοίγοντας νέους ορίζοντες ανακάλυψης και δημιουργώντας αναβαθμισμένες εμπειρίες και λύσεις ομορφιάς για καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.»

Με θέμα το Beauty Odyssey, οι επισκέπτες θα καλωσορίζονται από το KALLISTÉ, μια ειδικά σχεδιασμένη εγκατάσταση που πήρε το όνομά της από την ελληνική λέξη «Καλλίστη» («η πιο όμορφη»).

Πρόκειται για έναν μοναδικό συνδυασμό ανθρώπινης καλλιτεχνικής δημιουργίας και εικόνων που παράγονται από AI, λειτουργώντας ως ένας δυναμικός οπτικός οδηγός που κατευθύνει τους επισκέπτες προς τις προηγμένες Beauty Tech καινοτομίες της εταιρείας, χωρισμένο σε 4 θεματικές κατηγορίες:

1. Συνήθειες καταναλωτών & marketers με τη δύναμη της AI:

ΝΕΟ – Beauty Conversations: Το Beauty Knowledge Graph της L’Oréal αξιοποιεί 116 χρόνια τεχνογνωσίας και τα ενσωματώνει στις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν ήδη οι καταναλωτές: Beauty Genius στο WhatsApp, AI Care Agents, προτάσεις από διάφορα brands από το εργαλείο Noli. Όλα συνδυάζουν ανθρώπινη κατανόηση, επιστημονική γνώση και νοημοσύνη AI.

Το Beauty Knowledge Graph της L’Oréal αξιοποιεί 116 χρόνια τεχνογνωσίας και τα ενσωματώνει στις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν ήδη οι καταναλωτές: Beauty Genius στο WhatsApp, AI Care Agents, προτάσεις από διάφορα brands από το εργαλείο Noli. Όλα συνδυάζουν ανθρώπινη κατανόηση, επιστημονική γνώση και νοημοσύνη AI. CreAItech: Η εσωτερική πλατφόρμα δημιουργίας περιεχομένου με generative AI της L’Oréal, που αξιοποιεί μοντέλα από Google, Adobe και Seedance, παράγει περιεχόμενο μεγάλης κλίμακας για τα brands και πλέον διαθέτει ενσωματωμένο app υπολογισμoύ εκπομπών CO₂ για πιο υπεύθυνη δημιουργία περιεχομένου.

2. Διαμορφώνοντας το μέλλον του Brand Storytelling με την ταχύτητα της κουλτούρας & της τεχνολογίας:

Beautytainment: Το Beautytainment φέρνει τα brands της L’Oréal στο επίκεντρο της δημιουργικής κουλτούρας. Τα brands παρουσιάζονται με φυσικό τρόπο ως μέρος ιστοριών που το κοινό αγαπά με παραδείγματα όπως την παρουσία της L'Oréal Paris στο «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» ή την επανεκτέλεση του χαρακτηριστικού jingle της Maybelline New York από τη Miley Cyrus.

Το Beautytainment φέρνει τα brands της L’Oréal στο επίκεντρο της δημιουργικής κουλτούρας. Τα brands παρουσιάζονται με φυσικό τρόπο ως μέρος ιστοριών που το κοινό αγαπά με παραδείγματα όπως την παρουσία της L'Oréal Paris στο «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» ή την επανεκτέλεση του χαρακτηριστικού jingle της Maybelline New York από τη Miley Cyrus. ΝΕΟ – Lorealistar : Η L’Oréal συνεργάζεται με περισσότερους από 500.000 δημιουργούς περιεχομένου παγκοσμίως. Η πλατφόρμα Lorealistar επενδύει στη διαρκή πρόοδο τους μέσω εκπαιδευτικών masterclasses, exclusive εμπειριών και ενίσχυσης αυθεντικών μακροχρόνιων συνεργασιών με τα brands.

3. Tech is in the Hair: Μια διαδρομή προς την αποκωδικοποίηση της επιστήμης για κάθε τύπο τρίχας:

ΝΕΟ – Beyond the Surface: The Hair Digital Twin: Βασισμένο στο καθολικό μοντέλο ταξινόμησης μαλλιών της L’Oréal και στη μεγαλύτερη βάση δεδομένων επιστήμης των μαλλιών παγκοσμίως, το τρισδιάστατο αυτό εικονικό μοντέλο: αξιολογεί μόρια έως και 3 φορές ταχύτερα, προβλέπει επιδόσεις σε όλους τους τύπους και υφές μαλλιών, επιταχύνει την ανάπτυξη πιο συμπεριληπτικών προϊόντων.

The Hair Digital Twin: Βασισμένο στο καθολικό μοντέλο ταξινόμησης μαλλιών της L’Oréal και στη μεγαλύτερη βάση δεδομένων επιστήμης των μαλλιών παγκοσμίως, το τρισδιάστατο αυτό εικονικό μοντέλο: αξιολογεί μόρια έως και 3 φορές ταχύτερα, προβλέπει επιδόσεις σε όλους τους τύπους και υφές μαλλιών, επιταχύνει την ανάπτυξη πιο συμπεριληπτικών προϊόντων. ΝΕΟ – K-SPA Kérastase: Μια ολοκληρωμένη εμπειρία spa για τριχωτό και μαλλιά. Κάθε θεραπεία ξεκινά με το K-SCAN, μια κάμερα διάγνωσης με AI που χρησιμοποιείται ήδη σε 9.000 κομμωτήρια. Στη συνέχεια ακολουθεί το K-STATION, μια πολυτεχνολογική συσκευή που παρέχει εξατομικευμένες θεραπείες για εντυπωσιακά αποτελέσματα και μια κορυφαία εμπειρία ευεξίας.

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία spa για τριχωτό και μαλλιά. Κάθε θεραπεία ξεκινά με το K-SCAN, μια κάμερα διάγνωσης με AI που χρησιμοποιείται ήδη σε 9.000 κομμωτήρια. Στη συνέχεια ακολουθεί το K-STATION, μια πολυτεχνολογική συσκευή που παρέχει εξατομικευμένες θεραπείες για εντυπωσιακά αποτελέσματα και μια κορυφαία εμπειρία ευεξίας. ΝΕΟ – Light Straight™ + Multi-Styler: Ένα προηγμένο εργαλείο styling που χρησιμοποιεί κατοχυρωμένη τεχνολογία εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας (Near-IR) για να διαμορφώνει τα εσωτερικά δεσμά υδρογόνου της τρίχας αντί να βασίζεται στην έντονη θερμότητα, που είναι επιβλαβής για τα μαλλιά. Για καλύτερο styling, σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, με μικρότερη φθορά της τρίχας.

4. Longevity is in the Skin: Αποκωδικοποιώντας τη Βιολογία της Γήρανσης:

ΝΕΟ – Human Skin Bio-Engineering: Σε συνεργασία με το University of Oregon. Βασιζόμενη σε 40 χρόνια εξειδίκευσης στην ανακατασκευή του δέρματος, η τεχνολογία EpiskinTech της L'Oréal χρησιμοποιεί μια προηγμένη μέθοδο τρισδιάστατης βιοεκτύπωσης (γνωστή ως Melt Electrowriting) για τη δημιουργία βιολογικά γηρασμένων μοντέλων ιστών. Τα μοντέλα αυτά επιτρέπουν στους ερευνητές να αξιολογούν εάν μια σύνθεση μπορεί πραγματικά να αποκαταστήσει τη δομή του δέρματος από μέσα προς τα έξω, πολύ πριν το προϊόν φτάσει στον καταναλωτή.

ΝΕΟ – Κατανόηση της βιολογικής ηλικίας του δέρματος με τη βοήθεια της L'Oréal Longevity Integrative Science™: Η πλατφόρμα L'Oréal Longevity Integrative Science™ και το Longevity AI Cloud™ αναλύουν περισσότερους από 260 βιοδείκτες, προβλέποντας την επίδραση συγκεκριμένων συστατικών πριν από τις φυσικές δοκιμές.Η περιποίηση μεταβαίνει από τη θεραπεία στην πρόληψη.

ΝΕΟ – Τεχνολογία Απεικόνισης Υψηλής ανάλυσης για την αποκωδικοποίηση δέρματος: Κατοχυρωμένη τεχνολογία που παράγει τρισδιάστατες εικόνες του δέρματος σε πραγματικό χρόνο, αποκαλύπτοντας τη δομή του κολλαγόνου,την οργάνωση των ιστών και τα σημάδια κυτταρικής γήρανσης, χωρίς επεμβατικές διαδικασίες.

ΝΕΟ – Skin Biotech Active, σε συνεργασία με τη γαλλική startup Microphyt: Μια συνεργασία με τη γαλλική βιοτεχνολογική startup Microphyt, η οποία έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιήσει την προσαρμοστική βιολογία των μικροφυκών με στόχο την ανάπτυξη δραστικών συστατικών νέας γενιάς για τη μακροζωία του δέρματος. Η συνεργασία αυτή συνδυάζει τη βιώσιμη βιοτεχνολογία με την εξειδίκευση της L'Oréal στις Πράσινες Επιστήμες (Green Sciences).

ΝΕΟ – Πρωτόκολλα ομορφιάς της Lancôme Cell BioPrint x Absolue Longevity MD x LED Face Mask: Μια ολοκληρωμένη μέθοδος μακροζωίας για την επιδερμίδα. Το Cell BioPrint αναλύει το δέρμα για να προσδιορίσει τη βιολογική του ηλικία και να εντοπίσει τις καταλληλότερες παρεμβάσεις, ενώ τα Absolue Longevity MD και LED Face Mask ολοκληρώνουν το πρωτόκολλο περιποίησης.

Η μάσκα είναι κατασκευασμένη από ένα διαφανές υλικό πάχους μόλις 2 χιλιοστών, προσφέροντας εφαρμογή και ευκαμψία που οι παραδοσιακές μάσκες δεν μπορούν να επιτύχουν. Διατίθεται τόσο για το πρόσωπο όσο και για την περιοχή γύρω από τα μάτια, έχει αναπτυχθεί από κοινού με την ηγέτιδα εταιρεία τεχνολογίας LED iSMART Developments και αναμένεται να κυκλοφορήσει παγκοσμίως το 2027.

