Τα προϊόντα που θα σου χαρίσουν μια αίσθηση καθαριότητας και άνεσης μέσα στη μέρα

Τα νέα προϊόντα που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Η Eva Intima, η πιο ολοκληρωμένη σειρά γυναικείας φροντίδας παγκοσμίως, καλύπτει ολιστικά κάθε ανάγκη της ευαίσθητης περιοχής, από την πρώτη περίοδο έως και την εμμηνόπαυση, προσφέροντας επιστημονικά σχεδιασμένες λύσεις που συνοδεύουν τη γυναίκα σε κάθε στάδιο της ζωής της. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει δύο νέες προσθήκες στην κατηγορία Daily Wellness, που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα της σειράς, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας, καθαριότητας και άνεσης κάθε στιγμή της ημέρας. Ποια είναι αυτά;

Το Eva Intima Deodorant Spray αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο αποσμητικό για την ευαίσθητη περιοχή, προσφέροντας άμεση αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης, χωρίς να απαιτείται ξέβγαλμα, καθώς και 24ωρη αποσμητική προστασία. Η σύνθεσή του περιλαμβάνει εκχύλισμα λωτού για φυσική αποσμητική δράση που διαρκεί, καθώς και ευκάλυπτο και αζαντιράκτα για ήπια αντιμικροβιακή προστασία. Είναι εμπλουτισμένο με αλόη, χαμομήλι και υαλουρονικό νάτριο, συστατικά που συμβάλλουν στην ενυδάτωση και την ανακούφιση του δέρματος.

Το Eva Intima Pure Mist pH 4.5, είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο mist καθαρισμού & ανακούφισης για την ευαίσθητη περιοχή, κατάλληλο για καθημερινή χρήση ή για κάθε στιγμή που η γυναίκα αναζητά μια δροσερή αίσθηση καθαριότητας και άνεσης. Με pH 4.5 και σύνθεση φιλική προς το μικροβίωμα, το Eva Intima Pure Mist σέβεται τη φυσική ισορροπία της επιδερμίδας, ενώ η πρακτική εφαρμογή του χωρίς χέρια προσφέρει ομοιόμορφο, απαλό και υγιεινό καθαρισμό χωρίς τριβή. Η σύνθεσή του είναι εμπλουτισμένη με φυτικά εκχυλίσματα, πρεβιοτικά και καταπραϋντικούς παράγοντες, που συμβάλλουν στην υποστήριξη της φυσικής άμυνας του δέρματος και στη διατήρηση ενός υγιούς δερματικού μικροβιώματος. Παράλληλα, περιλαμβάνει επιλεγμένα δραστικά συστατικά, όπως εκχύλισμα χαμομηλιού, πορτοκαλιού και λεμονιού, Alpha-Glucan Oligosaccharide και Fructooligosaccharides ως πρεβιοτικά, καθώς και AHA με αναπλαστική δράση.