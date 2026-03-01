Η Χριστίνα Κοντοβά μιλάει στο Jenny.gr για τη γυναίκα που θεωρεί πιο κομψή , τα αγαπημένα της προϊόντα ομορφιάς και το beauty ritual που ακολουθεί μαζί με την κόρη της.

Μόνο εγω διάβαζα τα περιοδικά πάντα ανάποδα; Από την τελευταία σελίδα, στην πρώτη; Εμπνευσμένη από την τελευταία σελίδα των glossy περιοδικών του παρελθόντος λοιπόν, η στήλη Last Page φιλοξενεί mini συνεντεύξεις με σύντομες ερωτήσεις και αυθόρμητες απαντήσεις. Όχι για να αναλύσουμε την ομορφιά, αλλά για να τη δούμε όπως πραγματικά είναι: προσωπική, συναισθηματική, γεμάτη συνήθειες, μνήμες και μικρά μυστικά. Από το αγαπημένο άρωμα και το προϊόν που δεν λείπει ποτέ από την τσάντα, μέχρι τη συμβουλή ομορφιάς της μαμάς που αντέχει στον χρόνο, το Last Page αποτυπώνει εκείνες τις λεπτομέρειες που λένε περισσότερα από μια μεγάλη συνέντευξη. Γιατί, τελικά, στην τελευταία σελίδα μένει πάντα αυτό που θυμόμαστε περισσότερο.

1. Ομορφιά σημαίνει…

Να λάμπεις από μέσα σου και να βγαίνει προς τα έξω. Πιστεύω ότι η ομορφιά είναι κάτι που πηγάζει από το χαρακτήρα και τη διάθεσή μας.

2. Αν ανοίγαμε την τσάντα σου, ποιο προϊόν θα βρίσκαμε σίγουρα μέσα;

Βαζελίνη για τα χείλη και ένα κόκκινο κραγιόν.

3. Πότε νιώθεις πιο όμορφη;

Το πρωί ή στις διακοπές. Σίγουρα πάντως όταν είμαι πιο ξεκούραστη.

4. Ποιο είναι το πιο ωραίο κομπλιμέντο που έχεις δεχτεί;

«Από κοντά είσαι πιο ανθρώπινη, πιο φυσική».

5. Μια beauty συμβουλή που θα έδινες στο νεότερο εαυτό σου;

Να μην ξεχνάω τον καθαρισμό και το αντηλιακό.

6. Ποιο μάθημα ομορφιάς προσπαθείς να διδάξεις στην κόρη σου;

Είναι λίγο μικρή ακόμα η Έιντα αλλά θέλω να της διδάξω τη σημασία της φυσικής ομορφιάς. Να μάθει να αναδεικνύει τα ατού της και να μην ψάχνει τα ελαττώματα.

7. Υπάρχει κάποιο beauty ritual που μοιράζεστε ήδη;

Κάθε βράδυ κάνουμε καθαρισμό προσώπου μαζί κι έπειτα βάζουμε τις κρέμες μας.

8. Ποιο είναι το αγαπημένο σου προϊόν περιποίησης;

Λατρεύω τα αντηλιακά με χρώμα και τους ορούς, τους οποίους χρησιμοποιώ και πρωί και βράδυ.

9. Πιστεύεις ότι η κομψότητα διδάσκεται ή είναι έμφυτη;

Πιστεύω ότι είναι κυρίως έμφυτη. Μπορεί ωστόσο να την κατακτήσει κάποιος διαβάζοντας περιοδικά και αντλώντας έμπνευση από άλλους κομψούς ανθρώπους. Δεν πιστεύω όμως ότι κάποια γυναίκα μπορεί να γίνει πιο κομψή απλά παρακολουθώντας τις τάσεις.

10. Ποια γυναίκα θεωρείς απόλυτα κομψή -και γιατί;

Θα έλεγα σίγουρα την Charlize Theron. Όχι μόνο για την εμφάνισή της, αλλά και γενικά για τον τρόπο ζωής της. Είναι πάντα προσεγμένη, λαμπερή, ανεπιτήδευτη. Της ταιριάζουν όλα τα looks, τα κάνει δικά της.

11. Ποιοι θεωρείς ότι είναι οι 3 πιο σημαντικοί στιλιστικοί κανόνες;

Το πιο σημαντικό είναι να νιώθουμε άνετες μέσα στα ρούχα μας. Έπειτα, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να έχουν καλή εφαρμογή και μετά να ξέρουμε πώς να συνδυάζουμε σωστά τα χρώματα.

12. Ποια συμβουλή ομορφιάς της μητέρας/γιαγιάς σου «κρατάς» μέχρι σήμερα;

Πάντα μου έλεγαν να δείχνω όσο πιο φυσική γίνεται.

13. Ποιο είναι το αγαπημένο σου skincare συστατικό;

Η βιταμίνη C. Λατρεύω τη λάμψη που δίνει στο δέρμα μου.

14. Ποιο είναι το αγαπημένο σου άρωμα;

Το Devotion από Dolce&Gabbana. Έχει νότες από βανίλια, ζαχαρομένο λεμόνι, πανακότα, άνθη πορτοκαλιάς και ρούμι. Το ξεχωρίζω γιατί έχει κάτι γλυκό και ταυτόχρονα κάτι θηλυκό.

15. Αν αύριο έχανες το νεσεσέρ σου, ποια τρία προϊόντα θα αγόραζες πρώτα;

'Ενα κόκκινο κραγιόν, ένα καλό αντηλιακό (κατά πάσα πιθανότητα με χρώμα) και ένα ρουζ.

