Η Αντιγόνη Νεοφύτου μιλάει στο Jenny.gr για τα αγαπημένα της viral προϊόντα, το καλύτερο tip που έχει μάθει on set και το beauty hack στο οποίο ορκίζεται

Μόνο εγω διάβαζα τα περιοδικά πάντα ανάποδα; Από την τελευταία σελίδα, στην πρώτη; Εμπνευσμένη από την τελευταία σελίδα των glossy περιοδικών του παρελθόντος λοιπόν, η στήλη Last Page φιλοξενεί mini συνεντεύξεις με σύντομες ερωτήσεις και αυθόρμητες απαντήσεις. Όχι για να αναλύσουμε την ομορφιά, αλλά για να τη δούμε όπως πραγματικά είναι: προσωπική, συναισθηματική, γεμάτη συνήθειες, μνήμες και μικρά μυστικά. Από το αγαπημένο άρωμα και το προϊόν που δεν λείπει ποτέ από την τσάντα, μέχρι τη συμβουλή ομορφιάς της μαμάς που αντέχει στον χρόνο, το Last Page αποτυπώνει εκείνες τις λεπτομέρειες που λένε περισσότερα από μια μεγάλη συνέντευξη. Γιατί, τελικά, στην τελευταία σελίδα μένει πάντα αυτό που θυμόμαστε περισσότερο.

Σήμερα «φιλοξενούμε» την Αντιγόνη Νεοφύτου, ένα από τα new entries της ελληνικής tv. Η τηλεοπτική «Μαρίνα» από τη σειρά «Η Γη της Ελιάς» έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τη φυσικότητα, την εκφραστικότητα και την αμεσότητα που φέρνει σε κάθε ρόλο της. Συνδυάζοντας το girliness με το sexiness, η Αντιγόνη διατηρεί μια σύγχρονη, ανεπιτήδευτη σχέση με την ομορφιά, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στην παρουσία της στα social media. Της αρέσει να είναι sexy, αλλά είναι και αγοροκόριτσο και σήμερα μας αποκαλύπτει όλα εκείνα που κάνουν την καθημερινότητά της λίγο πιο όμορφη.

15 ερωτήσεις ομορφιάς με την Αντιγόνη Νεοφύτου

1. Ομορφιά σημαίνει…

Ομορφιά είναι μια στιγμή ένα βλέμμα, μια κίνηση, ο τρόπος που κάποιος γελάει. Είναι και ο τρόπος που σταματάς για λίγο να κοιτάξεις το φεγγάρι ή ένα λουλούδι. Και τελικά, ομορφιά είναι και ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι στους γύρω σου, η καλοσύνη και η προσοχή που δείχνεις στους ανθρώπους.

2. Αν ανοίγαμε την τσάντα σου, ποιο προϊόν θα βρίσκαμε σίγουρα μέσα;

Ένα lip liner και ένα ενυδατικό χειλιών με λίγο χρώμα.

3. Πότε νιώθεις πιο όμορφη;

Νιώθω πιο όμορφη όταν δεν προσπαθώ να αποδείξω κάτι.

4. Ποιο είναι το πιο ωραίο κομπλιμέντο που έχεις δεχτεί;

Μου έχουν πει ότι έχω μια θετική αύρα όταν μπαίνω σε έναν χώρο, μέσα από τον τρόπο που κινούμαι και χαμογελάω.

5. Πες μας ένα beauty hack στο οποίο ορκίζεσαι

Κρατάω το μακιγιάζ μου όσο πιο καθαρό και αέρινο γίνεται, σαν να αφήνω την προσωπικότητά μου να φαίνεται πριν το μακιγιάζ.

6. Έχεις κάποιο beauty fail που τώρα γελάς όταν το θυμάσαι;

Μικροτερη πέρασα μια φάση που έβαφα τα ήδη έντονα φρύδια μου. Jesus!

7. Ποιο είναι το καλύτερο beauty tip που έχεις μάθει on set;

Ένα beauty tip που έχω μάθει on set είναι να χρησιμοποιώ κρύο νερό με παγάκια όταν το πρόσωπο μου είναι πρησμένο.

8. Ποια είναι η αγαπημένη σου τάση για φέτος;

Το στιλ για έμενα δεν έχει να κάνει με τάσεις. Λατρευώ οτιδήποτε είναι διαχρονικό και ταυτόχρονα έντονο. Θέλω απλά να ταιριάζει με την προσωπικότητά μου.

9. Υπάρχει κάποιο trend ομορφιάς που αρνείσαι να ακολουθήσεις;

Οτιδήποτε με κάνει να νιώθω ότι πρέπει να αλλάξω τα χαρακτηριστικά μου ή το στιλ μου για να ταιριάξω σε ένα πρότυπο.

10. Ποιο είναι το beauty icon σου;

Θα πω την Αudrey Hepburn.

11. Πες μας τρια viral προϊόντα ομορφιάς τα οποία όντως αξίζουν

Γενικά δεν ασχολούμαι με το τι γίνεται viral και τι όχι. Το γεγονός ότι κάτι το χρησιμοποιούν πολλοί, δεν σημαίνει ότι ταιριάζει σε όλους. Προτιμώ να μιλάω με την δερματολόγο μου για το τι χρειάζεται όντως η επιδερμίδα μου. Έχω πάρει όμως το glazing milk της Rhode και το Benetint Lip & Cheek Stain της Benefit Cosmetics και μου αρέσουν πολύ.

12. Ποια συμβουλή ομορφιάς της μητέρας/γιαγιάς σου «κρατάς» μέχρι σήμερα;

Less is more!

13. Έχεις συμφιλιωθεί με κάποιο «κόμπλεξ» σου;

Δεν είχα ποτέ κάποιο πολύ έντονο κόμπλεξ. Απλώς, σε διαφορετικές περιόδους, άλλαζε αυτό που με απασχολούσε. Με τον χρόνο έχω μάθει να έχω μια πιο συμφιλιωμένη σχέση με αυτό που βλέπω στον καθρέφτη. Παλιότερα άκουγα συχνά σχόλια για τους μαύρους κύκλους μου ή για το σημάδι που έχω στο πρόσωπο μου. Πιστεύω ότι η ομορφιά είναι και η αποδοχή της φυσικότητάς σου, με όλες τις μικρές ατέλειες που σε κάνουν μοναδικό.

14. Ποιο είναι το αγαπημένο σου άρωμα;

Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο άρωμα που ξεχωρίζω αλλά μου αρεσουν πολύ τα αρώματα με νότες λουλουδιών.

15. Αν αύριο έχανες το νεσεσέρ σου, ποια τρία προϊόντα θα αγόραζες πρώτα;

Μάσκαρα, μολύβι για τα χείλη, και υγρό ρουζ.