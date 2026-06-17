Κάτω από 15€: Οι οικονομικές καφέ μάσκαρα που θα επέλεγε κάθε clean girl

Για ένα natural looking αποτέλεσμα

Το φυσικό, ανεπιτήδευτο μακιγιάζ εξακολουθεί να κυριαρχεί στον κόσμο της ομορφιάς με τη φιλοσοφία του «less is more» να έχει μετατραπεί σε βασικό κανόνα του σύγχρονου beauty look. Το λεγόμενο «clean girl aesthetic», που έκανε μόδα η Hailey Bieber, επηρέασε σημαντικά τις τάσεις από την εποχή του Covid-19 και μετά, επαναπροσδιορίζοντας ακόμη και τα πιο κλασικά προϊόντα μακιγιάζ.

Κάπως έτσι η καφέ μάσκαρα έχει αναδειχθεί το απόλυτο staple του καθημερινού νεσεσέρ, εξοστρακίζοντας την κλασική μαύρη από την κορυφή της λίστας με τις προτιμήσεις των γυναικών. Δικαίως. Η καφέ μάσκαρα τείνει να κολακεύει όλα τα χρώματα ματιών, αναδεικνύοντας τις φυσικές τους αποχρώσεις, ενώ παράλληλα, χαρίζει βάθος και ένταση στις βλεφαρίδες με πιο διακριτικό τρόπο, φωτίζοντας το βλέμμα και γλυκαίνοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες οικονομικές καφέ μάσκαρα όλων των εποχών για να υιοθετήσεις κι εσύ την τάση χωρίς να βγεις εκτός budget:

Οι καλύτερες οικονομικές καφέ μάσκαρα

X-Traordinaire Mascara στην απόχρωση 06 Brown, Seventeen Cosmetics

Wrap Lash Tubing Mascara στην απόχρωση Brown, Revolution

Lash Princess Mascara στην απόχρωση Black Brown, Essence Cosmetics

Vortex Mascara στην απόχρωση 02 Real Brown, Mon Reve