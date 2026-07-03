Αυτή είναι η σκιά ματιών που αναδεικνύει όσο καμία άλλη τα καστανά μάτια

Τα κάνει να δείχνουν πιο φωτεινά και «ζωντανά»

Αν τα καστανά μάτια έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τα πιο εντυπωσιακά μπλε και πράσινα, αυτό είναι η ευελιξία τους. Ταιριάζουν σχεδόν με κάθε απόχρωση σκιάς, από τις πιο διακριτικές nude μέχρι τις πιο έντονες και τολμηρές χρωματιστές. Υπάρχει ωστόσο ένα χρώμα που οι makeup artists επιλέγουν ξανά και ξανά όταν θέλουν να κάνουν το βλέμμα να δείχνει πιο φωτεινό, πιο έντονο και πιο σαγηνευτικό, το μοβ.

Σκιά για καστανά μάτια: Η απόχρωση που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις

Μία είναι η πιο κολακευτική σκιά για καστανά μάτια κι αυτή είναι η μοβ. Όλες οι αποχρώσεις του μοβ, από το απαλό λιλά μέχρι το βαθύ plum, θεωρούνται ιδανικές για τα καστανά μάτια, καθώς δημιουργούν μια κομψή αντίθεση με τους ζεστούς τόνους της ίριδας. Το βλέμμα αποκτά περισσότερο βάθος, ενώ το καστανό των ματιών δείχνει πιο φωτεινό και «ζωντανό».

Το μυστικό βρίσκεται στη θεωρία των χρωμάτων. Το μοβ περιέχει κόκκινους υποτόνους, οι οποίοι «ζεσταίνουν» το βλέμμα και το κάνουν να δείχνει πιο έντονο και λαμπερό, αποτελώντας ιδανική επιλογή τόσο για καθημερινά όσο και για βραδινά μακιγιάζ. Συμπλήρωσε το look με μαύρη ή σκούρα καφέ μάσκαρα και ένα λεπτό eyeliner κοντά στη γραμμή των βλεφαρίδων, ενώ στα χείλη, προτίμησε nude ή ροζέ αποχρώσεις ώστε η προσοχή να παραμείνει στο βλέμμα.

Δεν είναι απαραίτητο να επιλέξεις ένα έντονο μόβ. Οι πιο «ήσυχες» αποχρώσεις του είναι εξίσου κολακευτικές και φοριούνται εύκολα ακόμα και στο γραφείο ή σε μια καθημερινή έξοδο. Μάλιστα, όταν σβηστούν σωστά προς την κόγχη του ματιού, δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δείχνει κομψό και ανεπιτήδευτο, χωρίς να φαίνεται ότι έχεις αφιερώσει πολλή ώρα στο μακιγιάζ σου.