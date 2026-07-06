Έχει έρθει η ώρα να γεμίσεις το ηλεκτρονικό καλάθι σου με νέα λανσαρίσματα αλλά και staples του νεσεσέρ σου

It's tiiiiime! Μπήκε ο Ιούλιος κι αυτό σημαίνει ότι είναι θέμα χρόνου οι βιτρίνες των καταστημάτων να γεμίσουν προσφορές. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου 2026, και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Μάλιστα, την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά.

Τι να αγοράσεις φέτος στις εκπτώσεις;

«Ρουζ σε χρώμα, που έχω ήδη; Είναι πολύ καλή τιμή, θα το αγοράσω». «Το viral κονσίλερ, που ήθελα να δοκιμάσω αλλά σε απόχρωση που είναι πολύ σκούρη για εμένα; Θα μου ταιριάζει σίγουρα όταν μαυρίσω». «Σετ με τρεις λοσιόν με γκλίτερ και χριστουγεννιάτικη εσάνς; Σίγουρα θα τις χρησιμοποιήσω τις γιορτές». Σου θυμίζουν κάτι; Η αλήθεια είναι πως είναι εξαιρετικά εύκολο να πέσεις στην παγίδα των εκπτώσεων και να αγοράσεις προϊόντα ομορφιάς που στην πραγματικότητα δεν χρειάζεσαι απλά επειδή η τιμή «αξίζει». Γι' αυτό ακριβώς θα σου προτείναμε να κάνεις μια wishlist με όλα όσα θέλεις πριν βγεις τη βόλτα σου στα μαγαζιά.

Επίλεξε μόνο προϊόντα που χρειάζεσαι, όπως το αγαπημένο σου καθαριστικό προσώπου και το foundation που χρησιμοποιείς καθημερινά, προϊόντα που ήθελες εδώ και καιρό να δοκιμάσεις και προϊόντα που όντως έχεις σκοπό να χρησιμοποιήσεις άμεσα. Τώρα είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή να επενδύσεις σε πιο ακριβά προϊόντα που ίσως βρεις σε συμφέρουσα τιμή, όπως μάσκες με φως LED, πρέσες ισιώματος, ψαλίδια για μπούκλες, σεσουάρ, αποτριχωτικές μηχανές και συσκευές καθαρισμού προσώπου.

Θα σου προτείναμε επίσης να ορίσεις ένα budget πριν βγεις για ψώνια ή πριν μπεις στο αγαπημένο σου beauty website. Η συμβουλή μας; Αν κάνεις τις αγορές σου στα φυσικά καταστήματα, πάρε μαζί σου μετρητά κι άσε την πιστωτική κάρτα στο σπίτι, έτσι ώστε να μην μπορείς να μπεις στον πειρασμό να αγοράσεις περισσότερα απ' όσα πραγματικά έχεις ανάγκη.