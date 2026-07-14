5 highlighter stick που υπάρχουν στο kit κάθε makeup artist

Τα highlighter με τις καλύτερες κριτικές

Αν υπάρχει ένα προϊόν που μπορεί να χαρίσει στην επιδερμίδα άμεση λάμψη με μία μόνο κίνηση, αυτό είναι το highlighter stick. Πρακτικό, εύχρηστο και ιδανικό ακόμη και για γρήγορα touch-ups μέσα στη μέρα, είναι το προϊόν που δεν λείπει ποτέ από τα pro kits των makeup artists -και δεν θα πρέπει να λείπει ούτε από το δικό σου νεσεσέρ.

Η κρεμώδης σύνθεσή του απλώνεται εύκολα, «δένει» φυσικά με την επιδερμίδα και δημιουργεί ένα φρέσκο, φωτεινό αποτέλεσμα, σαν η επιδερμίδα να ακτινοβολεί από μέσα προς τα έξω. Είναι ιδανικό ακόμα και για τις πιο ώριμες επιδερμίδες, αφού χαρίζει διακριτική λάμψη χωρίς να «κάθεται» στις λεπτές γραμμές και να τονίζει τα ψεγάδια του προσώπου.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του είναι η ευκολία στην εφαρμογή του. Μπορείς να το περάσεις απευθείας πάνω από το μακιγιάζ ή σε γυμνή επιδερμίδα και να το σβήσεις απαλά με τα δάχτυλα, ένα πινέλο ή ένα σφουγγαράκι. Ποια είναι τα σημεία-κλειδιά στα οποία πρέπει να το εφαρμόζεις για να χαρίσεις διάσταση και μια φυσική, υγιή λάμψη στο πρόσωπο; Τα ζυγωματικά, το κόκαλο των φρυδιών, το κόκαλο της μύτης, το τόξο του άνω χείλους ή ακόμη και οι εσωτερικές γωνίες των ματιών.

Είτε προτιμάς ένα διακριτικό, «glazed» αποτέλεσμα, είτε μια πιο έντονη λάμψη για τις βραδινές εμφανίσεις, στην παρακάτω λίστα είναι βέβαιο ότι θα βρεις το ιδανικό highlighter stick για εσένα:

Τα καλύτερα highlighter stick

Lumi Stick Glass στην απόχρωση 610 Pearl Eclat, L’Oréal Paris

Multi-Stick στην απόχρωση Stella by Starlight, ILIA

Light Reflecting™ Luminizing Stick στην απόχρωση Heavenly, NARS

Chubby Stick™ Sculpting Highlight στην απόχρωση 01 Hefty Highlight, Clinique

Day Glow στην απόχρωση Bounce, Merit Beauty



