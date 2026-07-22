5 setting spray για αψεγάδιαστο μακιγιάζ ακόμα και στους 40°C

Ό,τι πιο χρήσιμο στο καλοκαιρινό νεσεσέρ σου

Αν υπάρχει ένα προϊόν που δεν λείπει ποτέ από τα kits των makeup artists αυτό είναι το setting spray. Πάντα χρήσιμο για επίσημα events και πολύωρες εκδηλώσεις, αυτό το θαυματουργό σπρέι γίνεται πραγματικά σωτήριο τώρα το καλοκαίρι, αφού «κλειδώνει» το μακιγιάζ βοηθώντας το να διατηρηθεί αναλλοίωτο όλη τη μέρα, ακόμα και στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο τρόπος χρήσης του είναι απλός: Κράτησε το μπουκάλι σε απόσταση περίπου 20-30 εκατοστών από το πρόσωπο και ψέκασε ομοιόμορφα σε σχήμα «Χ» και «Τ», ώστε να καλυφθεί όλη η επιφάνεια της επιδερμίδας. Μπορείς να το εφαρμόσεις αφού ολοκληρώσεις το μακιγιάζ, αλλά και ανάμεσα στα βήματα της makeup routine σου, για να βοηθήσεις το foundation, το concealer και την πούδρα να ενσωματωθούν πιο φυσικά στο δέρμα.

Οι σύγχρονες φόρμουλες δεν προσφέρουν όμως απλά διάρκεια στο μακιγιάζ. Ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας σου, μπορείς να επιλέξεις προϊόντα που χαρίζουν glowy φινίρισμα, ελέγχουν τη λιπαρότητα, προσφέρουν ενυδάτωση ή δίνουν αυτό το πολυπόθητο «second skin» αποτέλεσμα. Είτε θέλεις ένα μακιγιάζ που θα αντέξει στη ζέστη και την υγρασία είτε απλώς μια πιο φρέσκια και λαμπερή όψη, το σωστό setting spray μπορεί να γίνει η τελευταία -και πιο σημαντική- πινελιά της makeup ρουτίνας σου.

Ακολουθούν πέντε από τα καλύτερα setting spray για να διαλέξεις:

Τα setting spray που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις

Infaillible 3 Second Setting Mist, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Το Infaillible 3-Second Setting Mist της L'Oréal Paris κλειδώνει το μακιγιάζ μέσα σε 3 δευτερόλεπτα και το διατηρεί αναλλοίωτο για 36 ώρες. Κάνει κάθε μακιγιάζ αδιάβροχο, σταθερό και ανθεκτικό στη θερμότητα και στον ιδρώτα.

Fix+ Multitasking Setting Spray, MAC Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

Το Fix+ ενυδατώνει και προετοιμάζει την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα σταθεροποιεί και ανανεώνει το μακιγιάζ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να ενισχύσεις τα pigments, να σβήσεις τα λάθη στο μακιγιάζ, να καθαρίσεις το foundation κ.ά

On 'Til Dawn Mattifying Waterproof Setting Spray, Onesize-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το υψηλής απόδοσης σπρέι σταθεροποίησης διατηρεί το μακιγιάζ αναλλοίωτο για έως και 16 ώρες, συσφίγγει ορατά τους πόρους χάρη στο εκχύλισμα πράσινου τσαγιού και ελέγχει το υπερβολικό σμήγμα, ενώ παράλληλα προσφέρει ματ φινίρισμα.

Airbrush Flawless Finish Setting Spray, Charlotte Tilbury-Απόκτησέ το εδώ

Ενυδατικό και σταθεροποιητικό, αυτό το setting spray αποτελεί την αόρατη ασπίδα που «κλειδώνει» το μακιγιάζ κάθε μέρα για έως και 16 ώρες.

SurrealSkin™ Soft Setting Spray, Makeup by Mario-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το εξαιρετικά λεπτό σπρέι επικαλύπτει ομοιόμορφα το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάει, παρέχοντας κλινικά αποδεδειγμένη ενυδάτωση όλη την ημέρα. Η φόρμουλα εφάπτεται τέλεια ενώ σταθεροποιεί απαλά το μακιγιάζ, διατηρώντας το αναλλοίωτο όλη τη μέρα.