Αυτός είναι ο πιο κομψός τρόπος να υιοθετήσεις το γαλλικό μανικιούρ, αυτό το φθινόπωρο
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
10 Σεπτεμβρίου 2025
Φθινιπωρινό και αβίαστα κομψό
Καθώς αλλάζει η εποχή, και το φθινόπωρο σταδιακά κάνει αισθητή την παρουσία του, ένα νέο nail trend έρχεται να ανανεώσει την όψη του γαλλικού μανικιούρ. Ο λόγος για το Burgundy French tip, που αποδεικνύεται ο πιο κομψός και διαχρονικός τρόπος να υιοθετήσουμε τώρα το γαλλικό μανικιούρ.
Η κλασική λευκή γραμμή του γαλλικού δίνει τη θέση της στη βαθιά και ζεστή απόχρωση του μπορντό. Το αποτέλεσμα; Ένα μανικιούρ που συνδυάζει τη διαχρονικότητα του French tip με τη φθινοπωρινή γοητεία του burgundy, δημιουργώντας ένα nail look εκλεπτυσμένο, σαγηνευτικό και απόλυτα επίκαιρο.
Burgundy French tip nail inspo
