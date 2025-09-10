Αυτός είναι ο πιο κομψός τρόπος να υιοθετήσεις το γαλλικό μανικιούρ, αυτό το φθινόπωρο

Φθινιπωρινό και αβίαστα κομψό

Καθώς αλλάζει η εποχή, και το φθινόπωρο σταδιακά κάνει αισθητή την παρουσία του, ένα νέο nail trend έρχεται να ανανεώσει την όψη του γαλλικού μανικιούρ. Ο λόγος για το Burgundy French tip, που αποδεικνύεται ο πιο κομψός και διαχρονικός τρόπος να υιοθετήσουμε τώρα το γαλλικό μανικιούρ.

Η κλασική λευκή γραμμή του γαλλικού δίνει τη θέση της στη βαθιά και ζεστή απόχρωση του μπορντό. Το αποτέλεσμα; Ένα μανικιούρ που συνδυάζει τη διαχρονικότητα του French tip με τη φθινοπωρινή γοητεία του burgundy, δημιουργώντας ένα nail look εκλεπτυσμένο, σαγηνευτικό και απόλυτα επίκαιρο.

Burgundy French tip nail inspo