Η τεχνική μανικιούρ που υπόσχεται πιο υγιή και ανθεκτικά νύχια

Αν τα νύχια σου είναι εύθραυστα ή σπάνε συχνά, αυτό είναι το ιδανικό μανικιούρ για εσένα

Το μανικιούρ είναι από τις πιο αγαπημένες στιγμές περιποίησης για κάθε γυναίκα. Τα τελευταία χρόνια όμως «ξεφεύγει» από το πρωτόκολλο που είχαμε συνηθίσει καθώς οι nail artists ακολουθούν ολοένα και περισσότερο μια νέα τεχνική που υπόσχεται πιο υγιή και πιο ανθεκτικά νύχια: το ξηρό μανικιούρ.

Σε αντίθεση με το κλασικό μανικιούρ, όπου τα χέρια βυθίζονται σε νερό για να μαλακώσουν τα επωνύχια, το ξηρό μανικιούρ γίνεται χωρίς νερό. Χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία, buffer και καλλυντικά που μαλακώνουν και περιποιούνται τα επωνύχια, χωρίς να αλλοιώνεται η φυσική δομή του νυχιού.

IG @hoskelsa





Τα πλεονεκτήματα του ξηρού μανικιούρ είναι πολλά και αφορούν τόσο στην υγεία του νυχιού, όσο όμως και στην επιτυχία του μανικιούρ. Αρχικά, μειώνεται ο κίνδυνος μετάδοσης μικροβίων, καθώς δεν χρησιμοποιούνται κοινά δοχεία νερού. Επίσης, το βερνίκι εφαρμόζεται καλύτερα και μένει σταθερό για περισσότερες ημέρες. Η τεχνική του ξηρού μανικιούρ είναι ιδανική όταν έχουμε την πρόθεση να εφαρμόσουμε ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών, καθώς αποφεύγονται οι φυσαλίδες και η αποκόλληση.

IG @hoskelsa





Η διαδικασία step-by-step