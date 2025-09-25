Φθινοπωρινό πεντικιούρ: Τα χρώματα που επιλέγουν ξανά και ξανά οι πιο κομψές fashionistas

Τα πιο chic χρώματα όλων των εποχών

Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει φθινόπωρο, όμως ο καιρός συνεχίζει να θυμίζει καλοκαίρι. Τα open-toe mules και τα ψηλοτάκουνα σανδάλια παραμένουν σταθερή αξία στην γκαρνταρόμπα μας, κάνοντας την ανάγκη για περιποιημένα άκρα επιτακτική. Τα ραντεβού για φθινοπωρινό πεντικιούρ, λοιπόν, συνεχίζουν να είναι απολύτως απαραίτητα και το ερώτημα ένα: "Ποιο είναι το ιδανικό χρώμα νυχιών για αυτήν την εποχή".

Τα πιο κομψά χρώματα όλων των εποχών για το φθινοπωρινό πεντικιούρ σου

Καθώς τα φωτεινά κόκκινα και τα girly παστέλ αποχωρούν σταδιακά από τη λίστα των trends, τη θέση τους παίρνουν οι βαθιές, «ζεστές» αποχρώσεις του φθινοπώρου. Για να πετύχεις μια κομψή εμφάνιση, δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζεις όμως όλες τις νέες τάσεις. Μπορείς να ακολουθήσεις το παράδειγμα των πιο stylish fashionistas και να στραφείς στα δοκιμασμένα και πάντα chic χρώματα της σεζόν.

Ανάμεσα στις διαχρονικές επιλογές ξεχωρίζουν το βουργουνδί, το μπορντό, το σκούρο καφέ και το κλασικό μαύρο. Δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει από τη λίστα το nude, ένα χρώμα-passepartout για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Honourable mention στη λίστα είναι φυσικά το γαλλικό πεντικιούρ —μια elegant επιλογή που ταιριάζει με κάθε look και χαρίζει ένα polished αποτέλεσμα στα άκρα. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά τα πέντε nail looks που τα it girls επιλέγουν με κλειστά μάτια αυτήν την εποχή του χρόνου:

Burgundy

IG @millymason_

French Pedicure

IG @millymason_

Chocolate Brown

IG @millymason_

Nude

IG @millymason_

Black

IG @millymason_

Η λεπτομέρεια που έχει σημασία

Το κοινό στοιχείο όλων των περιποιημένων looks; Τα καλά φροντισμένα επωνύχια και οι λείες, απαλές φτέρνες. Μην ξεχνάς άλλωστε πως αυτές είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και αναβαθμίζουν την εμφάνισή σου. Για να είσαι σίγουρη πως τα άκρα σου θα είναι πάντα καλά φροντισμένα, μπορείς μία φορά την εβδομάδα να τρίβεις τις φτέρνες σου με μια ελαφρόπετρα λίγο πριν βγεις από το ντους και φυσικά να τις ενυδατώνεις καλά με μία εξειδικευμένη κρέμα ποδιών. Όσον αφορά τα επωνύχια τώρα, μπορείς να αφήσεις στο κομοδίνο σου ένα cuticle oil έτσι ώστε να θυμάσαι να το χρησιμοποιείς κάθε βράδυ πριν τον ύπνο.