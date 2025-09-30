Tulle nails: Η αιθέρια εκδοχή του neutral μανικιούρ για το φθινόπωρο 2025

Το neutral μανικιούρ στην πιο κομψή του εκδοχή

Αν μέχρι πρόσφατα τα milky nails και τα glazed donut nails ήταν τα απόλυτα neutral μανικιούρ, τώρα μια νέα εκδοχή έρχεται να κλέψει τις εντυπώσεις. Το “Tulle” manicure είναι η μίνιμαλ, κομψή τάση που επιλέγουν ήδη οι πιο stylish γυναίκες, προσφέροντας μια πιο αέρινη και σοφιστικέ εναλλακτική σε όσες αγαπούν τις ουδέτερες αποχρώσεις αλλά θέλουν κάτι διαφορετικό.



Tulle nails

Η ονομασία δεν είναι τυχαία. Αυτό το μανικιούρ εμπνέεται από το τούλι, το ύφασμα που χαρακτηρίζεται από την ανάλαφρη και διάφανη υφή του. Στα νύχια, το αποτέλεσμα αποδίδεται με μία ημιδιάφανη, ελαφρώς γαλακτερή αλλά πιο “θολή” απόχρωση, η οποία θυμίζει βελούδινο φίλτρο πάνω στην επιφάνεια. Δεν είναι τόσο glossy όσο το glazed, ούτε τόσο opaque όσο το milky—βρίσκεται κάπου στη μέση, προσδίδοντας μία αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας.

Πρόκειται για ένα μανικιούρ που ενισχύει την κομψή φύση κάθε γυναίκας, χωρίς να δείχνει υπερβολικό. Είναι η τέλεια βάση για μίνιμαλ εμφανίσεις αλλά και για layering με πιο statement δαχτυλίδια ή κοσμήματα. Ταιριάζει με όλα. Από το office chic μέχρι τις βραδινές εξόδους, το Tulle manicure δεν συγκρούεται με καμία απόχρωση ρούχων ή μακιγιάζ. Δίνει την αίσθηση περιποίησης. Χωρίς να τραβάει την προσοχή, κάνει τα χέρια να δείχνουν καθαρά, φρέσκα και φίνα.



Πώς θα το ζητήσεις στο nail bar

Αν θέλεις να υιοθετήσεις το trend, μπορείς να ζητήσεις ημιδιάφανες nude αποχρώσεις με ελαφρώς ροζ ή μπεζ υποτόνους. Soft matte finish ή πολύ διακριτική γυαλάδα, ώστε να θυμίζει την υφή που έχει το τούλι. Ζήτησε επίσης απαλές στρώσεις χρώματος αντί για full κάλυψη, για να δημιουργηθεί η αέρινη διάσταση.