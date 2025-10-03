Το απρόσμενο χρώμα νυχιών που πρωταγωνιστεί στο street style των εβδομάδων μόδας

Το χρώμα που επιλέγουν οι πιο δημοφιλείς fashionistas

Με τους δρόμους των μητροπόλεων της μόδας να γεμίζουν ήδη από τα τέλη Αυγούστου με fashion addicts κάθε ηλικίας και στιλ, στα πλαίσια των εβδομάδων μόδας, το moodboard με τις τάσεις που θα επικρατήσουν τους επόμενους μήνες έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Μπορεί τα trends να "γεννιούνται" στο catwalk, ωστόσο εδραιώνονται στο street style. Τρανή απόδειξη η τάση νυχιών που μεσουράνησε στους δρόμους του Παρισιού, του Λονδίνου, του Μιλάνου, της Νέας Υόρκης και της Κοπεγχάγης τις τελευταίες εβδομάδες.

Το χρώμα νυχιών που λατρεύουν όλα τα it girls τώρα

Ενώ όλοι οι nail experts "πόνταραν" στα μπορντό, τα burgundy και τα καφέ νύχια για αυτήν την σεζόν, οι fashionistas φάνηκε πως δεν συμφωνούν. Αν και τα πιο σκούρα χρώματα τείνουν να είναι οι πρωταγωνιστές στο μανικιούρ του φθινοπώρου και του χειμώνα, τα πιο διάσημα κορίτσια της μόδας μέσω των street style εμφανίσεών τους έδωσαν την ψήφο εμπιστοσύνη τους σε ένα άλλο, απρόσμενο -για την εποχή- χρώμα, κάνοντάς το την μεγαλύτερη τάση της σεζόν.

Ο λόγος για το ημιδιάφανο λευκό/ροζ, το οποίο υπερίσχυσε των trendy manis αποδεικνύοντας πως η διαχρονική κομψότητα θα είναι πάντα τάση. Το εν λόγω χρώμα εκτός από το ότι ταιριάζει με όλα τα outfits, αναδεικνύει μοναδικά τα άκρα, κάνοντάς τα να δείχνουν "καθαρά" και περιποιημένα. Συνδυάσέ το με κοντό μήκος στα νύχια για ένα απόλυτα clean look ή με πιο μακρύ μήκος και οβάλ ή αμυγδαλωτό σχήμα για να κάνεις τα άκρα σου να δείχνουν πιο μακριά και αδύνατα.

Το εν λόγω χρώμα θυμίζει αρκετά τα tulle nails, τάση που βλέπουμε αρκετά στα social media τις τελευταίες μέρες. Πρόκειται για ένα μανικιούρ, που εμπνέεται από το τούλι, το ύφασμα που χαρακτηρίζεται από την ανάλαφρη και διάφανη υφή του. Στα νύχια, το αποτέλεσμα αποδίδεται με μία ημιδιάφανη, ελαφρώς γαλακτερή λευκή/ροζ απόχρωση, η οποία χαρίζει μια αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας σε κάθε εμφάνιση.

Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά

Όπως συμβαίνει με κάθε μίνιμαλ μανικιούρ, έτσι και με αυτό, προκειμένου να δείχνει πραγματικά "ακριβό", δεν θα πρέπει να αμελείς τη φροντίδα των χεριών σου. Μην ξεχνάς να ενυδατώνεις λοιπόν τα επωνύχια με ένα cuticle oil, αλλά και τα χέρια σου με μία κρέμα προκειμένου το αποτέλεσμα να δείχνει κομψό και τα άκρα σου περιποιημένα.