Τι υσχύει τελικά και πού αρχίζουν οι υπερβολές;

Στις συζητήσεις των beauty lovers, το ημιμόνιμο μανικιούρ συνεχίζει να διχάζει. Από τη μία, προσφέρει αψεγάδιαστο αποτέλεσμα που διαρκεί. Από την άλλη βέβαια, οι φήμες γύρω από τις πιθανές παρενέργειές του προβληματίζουν. Τι ισχύει τελικά και πού σταματούν οι υπερβολές; Μιλήσαμε με ειδικούς, διαβάσαμε πρόσφατες μελέτες και συγκεντρώσαμε όλα όσα πρέπει πραγματικά να γνωρίζεις για το ημιμόνιμο μανικιούρ και τις παρενέργειές του.

Ημιμόνιμο μανικιούρ: Οι παρενέργειες που πρέπει να γνωρίζεις

1. Κάνει τα νύχια πιο αδύναμα

Η αλήθεια είναι ότι το ίδιο το υλικό του ημιμόνιμου βερνικιού, όταν έχει πολυμεριστεί σωστά, δεν διεισδύει στην επιφάνεια των νυχιών και δεν τα καταστρέφει σε αντίθεση με τα κοινά βερνίκια που μπορεί να αφήσουν τα νύχια αποχρωματισμένα. Εκεί που πρέπει να δείξεις ιδιαίτερη προσοχή, είναι η αφαίρεση: η χρήση τροχού ή η επιθετική απόξεση μπορούν να αποδυναμώσουν την κερατίνη του νυχιού, οδηγώντας σε ευαισθησία, σπάσιμο ή ξεφλούδισμα. Η συμβουλή μας; Απόφυγε να αφαιρείς το ημιμόνιμο μόνη σου και επένδυσε σε μια εξειδικευμένη nail artist που θα σεβαστεί τη φυσική δομή των νυχιών σου.

2. Υπάρχει κίνδυνος για καρκίνο από τα UV φουρνάκια

Το θέμα της υπεριώδους ακτινοβολίας από τις UV λάμπες που χρησιμοποιούνται στο ημιμόνιμο έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο κατέληξαν πως η συνεχής χρήση μπορεί να προκαλέσει κυτταρικές αλλοιώσεις, ενώ μεταγενέστερες μελέτες, όπως εκείνη στο Nature Journal, ενίσχυσαν τη θεωρία ότι η μακροχρόνια έκθεση ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο καρκινικών μεταλλάξεων.

Ωστόσο, τα πορίσματα δεν είναι απόλυτα. Άλλες μελέτες, όπως εκείνη του JAMA Dermatology, δείχνουν ότι η έκθεση σε UVA κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ραντεβού κάθε 2 εβδομάδες δεν θεωρείται επαρκής για να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο.

Η πρόληψη είναι πάντα στη μόδα

Μέχρι να υπάρξει οριστικό επιστημονικό συμπέρασμα, οι ειδικοί συστήνουν κάτι πολύ απλό: αντηλιακό στα χέρια ή, ακόμη καλύτερα, ειδικά UV γάντια χωρίς δάχτυλα πριν βάλεις τα χέρια σου κάτω από τη λάμπα. Σε κάθε περίπτωση, θυμήσου πως με κάθε τι στη ζωή και στην ομορφιά, το κλειδί είναι η ισορροπία.