Κόκκινα νύχια με γκλίτερ: 10 μανικιούρ για τις γιορτινές σου εμφανίσεις

Αν βαρέθηκες τα κλασικά κόκκινα νύχια, αυτά τα glittery manis είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να δοκιμάσεις

Κλασικά αλλά και τολμηρά, festive αλλά και διαχρονικά, τα κόκκινα νύχια με γκλίτερ καταφέρνουν κάθε χρόνο να επιστρέφουν ως μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για την περίοδο των γιορτών. Ο λόγος είναι απλός: Το κόκκινο χρώμα αποπνέει δυναμισμό και θηλυκότητα, ενώ το γκλίτερ προσθέτει εκείνη τη μαγική νότα που κάνει το μανικιούρ να ξεχωρίζει ακόμη και με το πιο απλό outfit.

Είτε προτιμάς ένα λεπτό, διακριτικό shimmer που απλώς φωτίζει το κόκκινο, είτε ένα 3D γκλίτερ που δημιουργεί πραγματικά statement nails, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Από βαθύ, βουργουνδί μέχρι φωτεινό cherry και κλασικό true red, κάθε απόχρωση αποκτά άλλη διάσταση όταν συνδυαστεί με λάμψη. Το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει όσο glamorous ή όσο εκλεπτυσμένο θέλεις, προσαρμόζοντας την ένταση του γκλίτερ στο προσωπικό σου στιλ. Ένα πράγμα είναι σίγουρο: τα κόκκινα νύχια με γκλίτερ δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα.

Κόκκινα νύχια με γκλίτερ: Τα 10 ωραιότερα μανικιούρ

Glitter French

Mix & Match

Candy Cane French

Santa Hats

Candy Cane

Fine Glitter

Gold Glitter

Wrapped Up

Modern French

Snowflakes