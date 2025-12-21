Πώς να πετύχεις τα πιο εντυπωσιακά χτενίσματα κομμωτηρίου μόνη σου στο σπίτι

Το ολοκαίνουριο Dyson Airwrap Coanda 2x είναι το hot tool που λύνει τα χέρια στο καθημερινό styling των μαλλιών

Βόλτες στην πόλη με τις κολλητές για ψώνια και ζεστό cappuccino, Christmas movie nights marathons με το αγόρι σου στο σπίτι με blockbusters και ποπ κορν, grande βραδινή έξοδος για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς: Όποια και να είναι η επόμενη κοινωνική σου υποχρέωση τώρα τις γιορτές, τα μαλλιά σου πρέπει να είναι οπωσδήποτε καλοχτενισμένα. Δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνεις κάθε εβδομάδα κομμωτήριο για να δείχνεις όμορφη και polished -αρκεί να έχεις τα σωστά styling tools στο σπίτι. Εκείνο στο οποίο ορκίζονται όλες οι beauty addicts δεν είναι άλλο από το ολοκαίνουριο-και super viral- Dyson Airwrap Coanda 2x.

Τι είναι το Airwrap Co-anda 2x;

Σίγουρα το έχεις πετύχει κάπου στα social media. Ξέρεις όμως τι ακριβώς είναι; Πρόκειται για ένα πραγματικό πολυεργαλείο, με το οποίο μπορείς να κάνεις styling στα μαλλιά σου σε χρόνο dt πετυχαίνοντας ένα σούπερ επαγγελματικό αποτέλεσμα κομμωτηρίου. Είναι σούπερ ελαφρύ και είναι ιδανικό για να κάνεις μπούκλες ή να πετύχεις ίσια, λεία μαλλιά χωρίς φριζάρισμα, ενώ μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για να δώσεις σχήμα. Μπορείς με λίγα λόγια να κάνεις όποιο χτένισμα έχεις φανταστεί φέτος τα Χριστούγεννα, με όσο όγκο και κίνηση ονειρεύεσαι, και μάλιστα χωρίς να ταλαιπωρήσεις την τρίχα, αφού η θερμότητα που χρησιμοποιείται είναι η κατάλληλη για να διατηρούνται υγιή τα μαλλιά.



Αυτό συμβαίνει γιατί διαθέτει ειδικά εξαρτήματα που αξιοποιούν το ενισχυμένο φαινόμενο Coanda που έλκει, τυλίγει και κατευθύνει τα μαλλιά παρέχοντας επαγγελματικό αποτέλεσμα και μοναδική εμπειρία χρήσης. To νέο Dyson Airwrap Coanda 2x έχει και διπλάσια πίεση αέρα χάρη στο μοτέρ Dyson Hyperdymium™, γεγονός που το κάνει το πιο ισχυρό

multi-styler Airwrap™ της Dyson.

Όλα τα έξυπνα εξαρτήματα

Στο πολυτελές βαλιτσάκι του θα βρεις 6 επανασχεδιασμένα εξαρτήματα: τον Κύλινδρο για μπούκλες 30mm Co-anda2x™, τον Κύλινδρο για μπούκλες 40mm Co-anda2x™, το Εξάρτημα για γρήγορο στέγνωμα 2x, την Στρογγυλή βούρτσα για όγκο 2x, το Εξάρτημα AirSmooth2x™ για να ισιώνεις τα μαλλιά σου χωρίς καυτές πλάκες και την Βούρτσα ισιώματος Anti-snag loop 2x για ένα πιο λείο, ομαλό, ίσιο αποτέλεσμα.





Κάτι που αξίζει να σημειωθεί εδώ είναι ότι κάθε εξάρτημα έχει αισθητήρες RFID και ρυθμίζεται αυτόματα η ενδεδειγμένη θερμοκρασία και ταχύτητα ροής αέρα, για να τελειοποιήσεις το hairstyle σου. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε κάθε εξάρτημα, μπορείς να αλλάξεις τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ροής αέρα, ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες σου και η συσκευή βέβαια θυμάται και την επόμενη φορά που θα την χρησιμοποιήσεις, τις κρατά όπως εσύ τις καθόρισες.

Tο Dyson Airwrap Coanda 2x έχει όμως και τη λειτουργία i.d. Curl™. Τι ακριβώς κάνει; Με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® κάνει εξατομικευμένο styling δημιουργώντας μπούκλες βάσει του προφίλ των μαλλιών σου (hair profile) με την εφαρμογή MyDyson. Τυλίγει, δημιουργεί και ολοκληρώνει τις μπούκλες αυτόματα, με το πάτημα ενός κουμπιού.

Και κάπως έτσι μπορείς να πετύχεις όποιο χτένισμα ονειρεύεσαι, από glass hair, μέχρι bouncy blowouts και curls και μάλιστα από την άνεση του σπιτιού σου. Τέλειο;

Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου τη σελίδα της Dyson και το Instagram Account @damkalidis