Η απρόσμενη τάση νυχιών που έχει γίνει viral φέτος τα Χριστούγεννα

Τι είναι τα goth Christmas nails και πώς μπορείς να υιοθετήσεις κι εσύ την τάση;

Κόκκινο, μπορντό, χρυσό, ασημί, glitter: Μήπως νιώθεις ότι κάθε Χριστούγεννα υιοθετήσεις τα ίδια γιορτινά μανικιούρ; Δεν είσαι η μόνη. Φέτος τον Δεκέμβριο, όμως, κάτι αλλάζει. Στα social media, στα nail studios και στα πιο ενημερωμένα moodboards, μια απρόσμενη επιλογή ανεβαίνει αθόρυβα αλλά σταθερά στην κορυφή, ανατρέποντας ό,τι θεωρούσαμε μέχρι τώρα «ασφαλές» για τις γιορτές. Ο λόγος για τα μαύρα χριστουγεννιάτικα νύχια ή αλλιώς goth Christmas nails, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των Google trends αυτού του μήνα.

Είναι η τάση που επιλέγουν όσες έχουν κουραστεί από τα προβλέψιμα χρώματα και αναζητούν κάτι πιο σύγχρονο, πιο fashion-forward, αλλά εξίσου γιορτινό... με τον δικό του τρόπο. Minimal αλλά τολμηρή, διακριτική αλλά με έντονη προσωπικότητα, αυτή η εναλλακτική δείχνει πως τα Χριστούγεννα δεν χρειάζεται να είναι λαμπερά για να είναι εντυπωσιακά.

Για να υιοθετήσεις την τάση, μπορείς φυσικά να στραφείς σε ένα κλασικό, μονόχρωμο μανικιούρ ή εναλλακτικά να δοκιμάσεις ένα black french mani. Για να δώσεις λίγο φως στο nail look σου, μπορείς να διανθίσεις τη μαύρη βάση με μεταλλικές λεπτομέρειες, glitter και nail art. Αν τώρα το total black look δεν είναι του γούστου σου, μπορείς να στραφείς σε ένα πολύ σκούρο μπορντό/μοβ χρώμα, που να φλερτάρει με το μαύρο και να μεταμορφώνεται ανάλογα με το πώς το χτυπάει το φως.

Μαύρα χριστουγεννιάτικα νύχια: 10 μανικιούρ για να πάρεις ιδέες

Mix & Match

Black French

Glitter French

Mixed Finishes

Glitter

Snowflakes

Dark Mulberry

Half Moon

Chrome

Black Ink