Χρυσά νύχια: Τα 10 ωραιότερα μανικιούρ για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς
Βίκυ Χριστοπούλου
27 Δεκεμβρίου 2025
Πολυτελές αλλά ποτέ υπερβολικό, διαχρονικό αλλά πάντα επίκαιρο, το χρυσό μανικιούρ καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στο festive glamour και τη refined αισθητική που χαρακτηρίζει τις πιο καλοντυμένες εμφανίσεις της σεζόν. Από διακριτικές μεταλλικές πινελιές μέχρι εντυπωσιακά, full-gold σχέδια που αιχμαλωτίζουν το φως σε κάθε κίνηση, τα χρυσά νύχια έχουν τη δύναμη να αναβαθμίσουν ακόμη και το πιο minimal πρωτοχρονιάτικο look.
Φέτος, το χρυσό επαναπροσδιορίζεται μέσα από κομψές υφές, φίνα φινιρίσματα και σύγχρονες λεπτομέρειες που αποδεικνύουν πως το γιορτινό μανικιούρ μπορεί να είναι ταυτόχρονα λαμπερό και απόλυτα εκλεπτυσμένο. Αν δεν αγαπάς τις μονοχρωμίες, μπορείς να τολμήσεις ένα gold french mani ή αν θέλεις να πετύχεις ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, να διανθίσεις το μανικιούρ σου με γκλίτερ. Εναλλακτικά, μπορείς να πειραματιστείς με διαφορετικά φινιρίσματα, όπως velvet ή chrome, για να πετύχεις ένα πιο ιδιαίτερο, μοντέρνο look.
Χρυσά νύχια: 10 μανικιούρ για να ολοκληρώσεις το πρωτοχρονιάτικο look σου
Glitter French
Shooting Stars
Gold French
Metallic
Chrome
Glitter Tips
Iridescent
Gold Swirls
Outlines
Full on Glitter
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.