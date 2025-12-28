Ασημί νύχια: 10 μανικιούρ για να λάμψεις στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς

Τα nail looks που θα σε βοηθήσουν να υποδεχτείς τη νέα χρονιά με glamorous και fashion forward αισθητική

Αν το χρυσό έχει την τιμητική του κάθε γιορτινή σεζόν, το ασημί έρχεται φέτος να διεκδικήσει δυναμικά τον τίτλο του πιο κομψού statement. Τα ασημί νύχια είναι η πιο φρέσκια και σύγχρονη εναλλακτική για την περίοδο των γιορτών, και ειδικά για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, όπου η λάμψη όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά επιβάλλεται.

Διαχρονικά, λαμπερά και απροσδόκητα ευέλικτα, τα silver nails προσαρμόζονται σε κάθε στιλ: από minimal chic μέχρι απόλυτα festive. Μπορείς να υιοθετήσεις ένα μονόχρωμο nail look με ένα sheer μεταλλικό φινίρισμα ή να τολμήσεις chrome υφές, glitter λεπτομέρειες και nail art σχέδια που τραβούν τα βλέμματα. Σε κάθε περίπτωση, να σου πούμε ότι το ασημί λειτουργεί εξίσου όμορφα τόσο σε κοντά, όσο και σε μακριά νύχια, ταιριάζει με κάθε χρωματική παλέτα ρούχων και απογειώνει ακόμη και το πιο απλό outfit.

Ακολουθούν 10 ασημί μανικιούρ για να υποδεχτείς τη νέα χρονιά με μοντέρνα και απόλυτα fashion-forward αισθητική:

Ασημί νύχια: 10 μανικιούρ για να ολοκληρώσεις το look σου

Silver French

Full on Glitter

Bow Details

Glitter French

Stars

Metallic

Snowflakes

Chrome

Shinning Stars

Ombre Tips

