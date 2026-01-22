Πώς να αφαιρέσεις μόνη σου το ημιμόνιμο χωρίς να καταστρέψεις τα νύχια σου

Βήμα βήμα όλη η διαδικασία

Εκτυφλωτική λάμψη και άψογο αποτέλεσμα που διαρκεί για εβδομάδες: Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που κάνουν το ημιμόνιμο μανικιούρ τόσο δημοφιλές. Το μόνο του αρνητικό; Δεν αφαιρείται το ίδιο εύκολα με το συμβατικό βερνίκι. Ιδανικά, η αφαίρεσή του θα έπρεπε πάντα να γίνεται από μια έμπειρη τεχνίτρια νυχιών, που ξέρει πώς να προστατεύσει την πλάκα του νυχιού και τα επωνύχια. Όμως, αν τα nail salon είναι κλειστά, αν δεν βρίσκεις ραντεβού ή αν απλώς θέλεις μια γρήγορη λύση στο σπίτι, μπορείς να το κάνεις και μόνη σου -αρκεί να ακολουθήσεις τα σωστά, ασφαλή βήματα. Αν αναρωτιέσαι «πώς αφαιρώ το ημιμόνιμο», αυτό το κείμενο είναι για εσένα:

Πώς αφαιρώ το ημιμόνιμο;

Τι θα χρειαστείς

Πρώτα από όλα, προετοιμάσου σωστά. Θα χρειαστείς: ασετόν, βαμβάκια ή pads, αλουμινόχαρτο κομμένο σε μικρά τετράγωνα, μια λίμα νυχιών, ένα ξυλάκι ή pusher για επωνύχια και, φυσικά, υπομονή. Ένα μικρό μπολ με χλιαρό νερό μπορεί επίσης να βοηθήσει, αν θέλεις να επιταχύνεις λίγο τη διαδικασία.

Getty Images

Η διαδικασία

Ξεκίνα λιμάροντας απαλά την επιφάνεια του νυχιού. Ο στόχος εδώ δεν είναι να φτάσεις στο φυσικό νύχι, αλλά να «σπάσεις» το top coat και να αφαιρέσεις τη γυαλάδα. Αυτό το βήμα βοηθά το ασετόν να διεισδύσει καλύτερα στο προϊόν και να το μαλακώσει πιο αποτελεσματικά.

Στη συνέχεια, μούλιασε ένα κομμάτι βαμβάκι με ασετόν, τοποθέτησέ το πάνω στο νύχι και τύλιξε το δάχτυλο με αλουμινόχαρτο για να το κρατήσεις σταθερό. Επανάλαβε για όλα τα νύχια και περίμενε περίπου 10–15 λεπτά.

Έπειτα, αφαίρεσε πρώτα το αλουμινόχαρτο από ένα νύχι και έλεγξε. Το ημιμόνιμο θα πρέπει να έχει «φουσκώσει» και να ξεκολλάει. Με ένα ξυλάκι ή pusher, σπρώξε το απαλά προς τα κάτω. Αν δεν φεύγει εύκολα, μην το πιέσεις και, κυρίως, μην το ξεφλουδίσεις. Ξανατύλιξέ το και άφησέ το λίγα λεπτά ακόμα.

Αφού αφαιρέσεις το προϊόν από όλα τα νύχια, μπορεί να μείνουν μικρά υπολείμματα. Βύθισε τα ακροδάχτυλά σου σε λίγο χλιαρό νερό κι έπειτα, αφού τα σκουπίσεις, μπορείς να τα λειάνεις πολύ απαλά με μια μαλακή λίμα ή buffer. Στο τέλος, ξέπλυνε τα χέρια σου και αφιέρωσε λίγη χρόνο στην ενυδάτωσή τους, εφαρμόζοντας ένα λαδάκι για επωνύχια και μια πλούσια κρέμα χεριών.