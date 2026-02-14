Phantom French Manicure: Το νέο μανικιούρ που έχει κατακλύσει τα social media

Το viral nail look που θα σε κάνει να δεις με νέα ματιά το γαλλικό μανικιούρ

Λένε πως τα κλασικά δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα, απλώς εξελίσσονται. Και αν ρίξει κανείς μια ματιά στα social media, γίνεται ξεκάθαρο πως το διαχρονικό γαλλικό μανικιούρ βρίσκεται σε φάση ανανέωσης. Από πιο απαλές, σχεδόν «σβησμένες» εκδοχές του μέχρι πιο έντονες γραμμές που θυμίζουν αισθητική άλλων δεκαετιών, το κλασικό αποκτά νέα ζωή μέσα από σύγχρονες ερμηνείες. Αυτή τη σεζόν, μια ακόμη παραλλαγή έρχεται να προστεθεί στη συζήτηση, συνδυάζοντας κομψότητα και statement χαρακτήρα -και όλα δείχνουν πως θα είναι η πιο πολυσυζητημένη επιλογή των επόμενων μηνών.

Phantom French Manicure: Η νέα μεγάλη τάση νυχιών

Ο λόγος για το Phantom French Manicure, την 2.0 εκδοχή των cat eye nails που έχουν κατακλύσει τα social media. Στην κλασική εκδοχή της τάσης, χρησιμοποιούνται μαγνητικά βερνίκια με μικροσκοπικά μεταλλικά σωματίδια, τα οποία με τη βοήθεια ενός μαγνήτη, «μετακινούνται» και σχηματίζουν πάνω στα νύχια μια φωτεινή γραμμή ή ένα εφέ βάθους που θυμίζει το βλέμμα της γάτας στο σκοτάδι. Στο Phantom French Manicure ενώ όλο το νύχι βάφεται με ένα cat eye polish, ο μαγνήτης χρησιμοποιείται μόνο στην άκρη δημιουργώντας ένα french tip effect.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σχέδιο που αλλάζει όψη ανάλογα με το φως και την κίνηση των χεριών, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό, σχεδόν τρισδιάστατο φινίρισμα, που άλλοτε θυμίζει γυαλί κι άλλοτε βελούδο. Ανάλογα με το φως, το french tip εμφανίζεται και χάνεται, εξού και η λέξη «φάντασμα» στο όνομα της τάσης.

Αν και μοιάζει με μανικιούρ που απαιτεί περίπλοκες τεχνικές, μία έμπειρη nail artist είναι βέβαιο ότι μπορεί να το πετύχει με μεγάλη ευκολία. Αν τώρα δεν είσαι σίγουρη πώς να το περιγράψεις, απλά ρίξε μια ματιά στις παρακάτω φωτογραφίες και δείξε στην manicurist σου το αγαπημένο σου look:

Pink Tones

Golden

Champagne

Neutral

Frosted

Blush

Iridescent