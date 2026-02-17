Η τέλεια ιδέα για εσένα που θέλεις να ξεφύγεις από το κλασικό look

Το κλασικό γαλλικό μανικιούρ με λευκή άκρη μπορεί να θεωρείται διαχρονικό, όμως τη θέση του έρχεται να διεκδικήσει μια πιο σύγχρονη και απρόσμενα κομψή εκδοχή: το μπορντό γαλλικό στα νύχια. Η βαθιά, πλούσια απόχρωση αντικαθιστά το αυστηρό λευκό και μεταμορφώνει το french manicure σε μια επιλογή με χαρακτήρα, που αποπνέει φινέτσα και σύγχρονη πολυτέλεια. Είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, χωρίς να αλλοιώνει τη γνώριμη καθαρότητα του σχεδίου.

Αυτό που κάνει το μπορντό γαλλικό μανικιούρ να δείχνει τόσο «ακριβό» είναι η ισορροπία ανάμεσα στο minimal και στο statement. Λειτουργεί ιδανικά σε κοντά ή αλλά και πιο μακριά νύχια, ταιριάζει τόσο σε καθημερινά όσο και σε βραδινά looks και συνδυάζεται άψογα με neutrals, total black ή cozy φθινοπωρινές υφές. Αν αναζητάς έναν τρόπο να ανανεώσεις το κλασικό χωρίς υπερβολές, αυτή η εκδοχή του french είναι η πιο κομψή αναβάθμιση που μπορείς να κάνεις.

Μπορντό γαλλικό νύχια: 10 μανικιούρ για να εμπνευστείς

Classic

Baby French

Double

Two Finishes

Oval Shape

Heart Design

Bow Details

Cherry

Berries & Cream

Pearl Accents