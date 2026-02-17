Μπορντό γαλλικό στα νύχια: 10 μανικιούρ για μια πιο «ακριβή» εμφάνιση
Βίκυ Χριστοπούλου
17 Φεβρουαρίου 2026
Το κλασικό γαλλικό μανικιούρ με λευκή άκρη μπορεί να θεωρείται διαχρονικό, όμως τη θέση του έρχεται να διεκδικήσει μια πιο σύγχρονη και απρόσμενα κομψή εκδοχή: το μπορντό γαλλικό στα νύχια. Η βαθιά, πλούσια απόχρωση αντικαθιστά το αυστηρό λευκό και μεταμορφώνει το french manicure σε μια επιλογή με χαρακτήρα, που αποπνέει φινέτσα και σύγχρονη πολυτέλεια. Είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, χωρίς να αλλοιώνει τη γνώριμη καθαρότητα του σχεδίου.
Αυτό που κάνει το μπορντό γαλλικό μανικιούρ να δείχνει τόσο «ακριβό» είναι η ισορροπία ανάμεσα στο minimal και στο statement. Λειτουργεί ιδανικά σε κοντά ή αλλά και πιο μακριά νύχια, ταιριάζει τόσο σε καθημερινά όσο και σε βραδινά looks και συνδυάζεται άψογα με neutrals, total black ή cozy φθινοπωρινές υφές. Αν αναζητάς έναν τρόπο να ανανεώσεις το κλασικό χωρίς υπερβολές, αυτή η εκδοχή του french είναι η πιο κομψή αναβάθμιση που μπορείς να κάνεις.
Μπορντό γαλλικό νύχια: 10 μανικιούρ για να εμπνευστείς
Classic
Baby French
Double
Two Finishes
Oval Shape
Heart Design
Bow Details
Cherry
Berries & Cream
Pearl Accents
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.