Beauté την Κυριακή: Ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιείς τη μάσκα μαλλιών

Πόσο σίγουρη είσαι ότι ξέρεις πώς να χρησιμοποιείς τις hair masks;

Η μάσκα μαλλιών δεν είναι απλώς ένα ακόμα προϊόν περιποίησης, αλλά μια εντατική θεραπεία που προσφέρει βαθιά θρέψη και αποκατάσταση, ειδικά σε μαλλιά ταλαιπωρημένα από βαφές, θερμότητα ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Πόσο σίγουρη είσαι όμως ότι ξέρεις να τη χρησιμοποιείς σωστά;

Πώς χρησιμοποιείται η μάσκα μαλλιών;

Ας αρχίσουμε από τα βασικά: Η εφαρμογή της μάσκας θα πρέπει να γίνεται πάντα σε καθαρά μαλλιά. Ξεκίνησε λούζοντάς τα με σαμπουάν, έτσι ώστε να απομακρυνθούν οι ρύποι, η λιπαρότητα και τα κατάλοιπα προϊόντων. Στη συνέχεια, ταμπόναρέ τα απαλά με μια πετσέτα -ιδανικά με μικροϊνες- για να φύγει το περιττό νερό. Τα μαλλιά δεν θα πρέπει να στάζουν, γιατί το νερό αραιώνει τη μάσκα και μειώνει την αποτελεσματικότητά της.

Έπειτα, εφάρμοσε τη μάσκα κυρίως στα μήκη και στις άκρες, αποφεύγοντας τη ρίζα, εκτός αν το προϊόν αναφέρει ρητά ότι είναι κατάλληλο και για το τριχωτό της κεφαλής. Με τα δάχτυλα ή με μια χτένα με αραιά δόντια, άπλωσε ομοιόμορφα το προϊόν ώστε να καλυφθεί κάθε τούφα. Άφησε τη μάσκα να δράσει για 3-10 λεπτά, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία. Θυμίσου ότι περισσότερος χρόνος δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερο αποτέλεσμα, αφού η μάσκα μπορεί να βαραίνει τα μαλλιά. Αν θέλεις να παρέχεις στα μαλλιά σου εντατική φροντίδα, μπορείς να τα τυλίξεις με μια ζεστή πετσέτα ή ένα σκουφάκι μπάνιου, βοηθώντας έτσι τα συστατικά να διεισδύσουν καλύτερα στην τρίχα. Μόλις παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος, ξέβγαλε τη μάσκα πολύ καλά με άφθονο νερό μέχρι να μη μένει κανένα ίχνος προϊόντος.

Ακολούθησε το τελετουργικό αυτό 1–2 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με τις ανάγκες των μαλλιών σου έτσι ώστε να βελτιώσεις αισθητά την υφή, την αντοχή και τη συνολική εικόνα τους.