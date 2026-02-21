Ζώδια σήμερα (22/2): Μέρα έντονης επικοινωνίας και καθοριστικών συζητήσεων - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (22/2)

Η Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα σε όσα προηγήθηκαν και σε όσα έρχονται. Το κλίμα της ημέρας ευνοεί την επικοινωνία, τις μετακινήσεις, τις επαφές και τις εσωτερικές συνειδητοποιήσεις. Πολλά θα ειπωθούν – και ακόμη περισσότερα θα κατανοηθούν πίσω από τις λέξεις. Είναι μια ημέρα που δεν επιτρέπει στα πράγματα να μένουν θολά. Ξεκαθαρίσματα, μικρές αποκαλύψεις και αλλαγές διάθεσης θα διαμορφώσουν το σκηνικό.

Η ημέρα κλείνει με την αίσθηση ότι πολλά ειπώθηκαν και ακόμη περισσότερα ξεκαθαρίστηκαν. Όσοι επιλέξουν τον διάλογο αντί της σιωπής, θα μπουν στη νέα εβδομάδα με καθαρότερο τοπίο και πιο σταθερές βάσεις.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός

Ο Κριός νιώθει την ανάγκη να μιλήσει ανοιχτά για όσα τον απασχολούν. Συζητήσεις με αδέλφια, συγγενείς ή κοντινά πρόσωπα μπορεί να ξεκαθαρίσουν παρεξηγήσεις που κρατούσαν καιρό.

Ταύρος

Ο Ταύρος στρέφει την προσοχή του σε οικονομικά ζητήματα και στην αίσθηση ασφάλειας. Μπορεί να γίνει μια συζήτηση για αύξηση, συνεργασία ή κοινά έξοδα. Παράλληλα, αξιολογεί βαθύτερα την αξία του.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι βρίσκονται σε κομβικό σημείο. Η ημέρα τούς καλεί να πάρουν θέση σε ένα προσωπικό θέμα που είχαν αφήσει ανοιχτό. Η εικόνα τους προς τα έξω αποκτά σημασία.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος λειτουργεί πιο εσωτερικά. Παλιά συναισθήματα ή σκέψεις επανέρχονται και τον ωθούν να επανεξετάσει στάσεις και επιλογές. Μια αποκάλυψη στο παρασκήνιο μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου.

Λέων

Ο Λέων ευνοείται μέσα από φίλους και κοινωνικές επαφές. Μια συνάντηση μπορεί να ανοίξει προοπτική για μελλοντική συνεργασία ή να φέρει μια ιδέα που αξίζει να εξελιχθεί.

Παρθένος

Η Παρθένος έχει στο επίκεντρο επαγγελματικά ζητήματα. Ενδέχεται να υπάρξει επικοινωνία με ανώτερο ή πρόταση που απαιτεί άμεση απάντηση. Χρειάζεται ψυχραιμία και καθαρή σκέψη.

Ζυγός

Ο Ζυγός αναζητά διεύρυνση οριζόντων. Θέματα σπουδών, ταξιδιών ή νομικών υποθέσεων ευνοούνται, ενώ μια συζήτηση με άτομο από διαφορετικό περιβάλλον μπορεί να του αλλάξει οπτική.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός εστιάζει σε βαθύτερα οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα. Μια συζήτηση για κοινά οικονομικά, επενδύσεις ή οικονομικές υποχρεώσεις απαιτεί διαφάνεια.

Τοξότης

Ο Τοξότης βλέπει τις σχέσεις του να μπαίνουν σε διαδικασία επαναπροσδιορισμού. Είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, ο διάλογος είναι το κλειδί.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως οργανώνει υποχρεώσεις και καθημερινότητα. Μικρές εκκρεμότητες τακτοποιούνται, ενώ μια πρόταση εργασιακού χαρακτήρα μπορεί να προκύψει απρόσμενα.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος κινείται σε πιο δημιουργικό και ερωτικό κλίμα. Η επικοινωνία με αγαπημένο πρόσωπο γίνεται πιο ουσιαστική, ενώ δεν αποκλείεται μια νέα γνωριμία μέσα από κοινά ενδιαφέροντα.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες ασχολούνται με το σπίτι και την οικογένεια. Μια συζήτηση με οικείο πρόσωπο ξεκαθαρίζει παρεξηγήσεις ή βοηθά στη λήψη απόφασης για αλλαγές στον προσωπικό χώρο.