Πώς να μακρύνεις τα νύχια σου: 3 + 1 δοκιμασμένα tips

Για να υιοθετήσεις επιτέλους όλα εκείνα τα nail trends που βλέπεις στα social media

Υπάρχει κάτι ακαταμάχητα κομψό στα μακριά, υγιή νύχια. Είτε αγαπάς το μίνιμαλ μανικιούρ σε γαλακτερούς τόνους είτε τα έντονα, statement χρώματα που τραβούν τα βλέμματα, η βάση παραμένει η ίδια: δυνατά νύχια που δεν σπάνε με το παραμικρό. Αν νιώθεις πως τα δικά σου «κολλάνε» στο ίδιο μήκος ή σπάνε πριν προλάβουν να μακρύνουν, ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσεις τη ρουτίνα σου. Γιατί, ναι, τα μακριά νύχια δεν είναι μόνο θέμα γονιδίων - είναι κυρίως θέμα φροντίδας. Αν αναρωτιέσαι «πώς να μακρύνω τα νύχια μου», αυτό το κείμενο είναι για εσένα:

Πώς να μακρύνω τα νύχια μου; 3+1 δοκιμασμένα tips

Δώσε προσοχή στη διατροφή σου

Η ανάπτυξη των νυχιών ξεκινά από μέσα. Η κερατίνη, η βασική πρωτεΐνη από την οποία αποτελούνται, χρειάζεται τα σωστά «καύσιμα» για να παραχθεί. Ενίσχυσε τη διατροφή σου με τροφές πλούσιες σε βιοτίνη, όπως ξηρούς καρπούς και αβοκάντο, σίδηρο και ψευδάργυρο. Το νερό είναι επίσης καθοριστικό. Η αφυδάτωση δεν επηρεάζει μόνο την επιδερμίδα σου, αλλά και τα νύχια σου, κάνοντάς τα πιο εύθραυστα. Φρόντισε λοιπόν να καταναλώνεις πολλά φρούτα και λαχανικά και να πίνεις δύο λίτρα νερό μέσα στη μέρα.

Προστάτεψε τα νύχια σου από σκληρά καθαριστικά

Αν τα νύχια σου σπάνε συνεχώς, το πρόβλημα ίσως δεν είναι ότι δεν μακραίνουν, αλλά ότι δεν προστατεύονται. Καθώς τα απορρυπαντικά και τα καθαριστικά προϊόντα αποδυναμώνουν σημαντικά την πλάκα του νυχιού, είναι πολύ σημαντικό να φοράς γάντια όταν κάνεις δουλειές του σπιτιού και να αποφεύγεις τη συχνή επαφή με ασετόν. Αν μπορείς, περιόρισε επίσης τη συνεχή χρήση ημιμόνιμου ή gel, και προς Θεού μην επιχειρείς ποτέ να το αφαιρέσεις μόνη σου. Θυμήσου ότι τα διαλείμματα είναι απαραίτητα για να «αναπνεύσει» το νύχι και να επανέλθει η φυσική του αντοχή.

Κάνε σωστό λιμάρισμα

Κι όμως το σωστό λιμάρισμα μπορεί να κάνει τη διαφορά στο πόσο μεγαλώνουν τα νύχια σου. Προτίμησε γυάλινη ή χάρτινη λίμα, κινήσου προς μία κατεύθυνση, αποφεύγοντας το έντονο «μπρος-πίσω» που προκαλεί μικρορωγμές και διατήρησε ένα σχήμα που ακολουθεί τη φυσική γραμμή του νυχιού σου.

Editor's Tip: Το ελαφρώς οβάλ θεωρείται πιο ανθεκτικό από το τετράγωνο με έντονες γωνίες.

Ενίσχυσε την ενυδάτωση

Αν υπάρχει ένα βήμα που δεν πρέπει να παραλείπεις, αυτό είναι το λάδι επωνυχίων. Εφάρμοσέ το καθημερινά, κάνοντας ελαφρύ μασάζ για να ενισχύσεις την κυκλοφορία του αίματος και να ενυδατώσεις τα επωνύχια έτσι ώστε τα νύχια σου να μεγαλώνουν πιο δυνατά αλλά και να δείχνουν πιο όμορφα. Ολοκλήρωσε τη ρουτίνα σου εφαρμόζοντας μια θρεπτική κρέμα πριν τον ύπνο για να τα ενισχύσεις την ανάπτυξή τους και να ενυδατώσεις την επιδερμίδα των χεριών σου.

Editor's Tip: Αν θέλεις να τα ενισχύσεις ακόμα περισσότερο, μπορείς να εντάξεις στη ρουτίνα σου μια ειδική θεραπεία νυχιών.

Μην ξεχνάς...

Τα νύχια μεγαλώνουν κατά μέσο όρο περίπου 3 χιλιοστά τον μήνα. Δεν υπάρχει μαγικό προϊόν που θα διπλασιάσει αυτόν τον ρυθμό από τη μια μέρα στην άλλη. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι υπομονή και να δώσεις βάση σε όλα τα παραπάνω tips.