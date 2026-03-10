Τα «καθαρά» nail looks που ταιριάζουν τέλεια με την clean girl αισθητική σου

Τα απαλά ροζ νύχια αποτελούν μια από τις πιο διαχρονικές επιλογές στο μανικιούρ, γιατί συνδυάζουν κομψότητα, φρεσκάδα και φυσική ομορφιά. Είναι η απόχρωση που δεν κουράζει ποτέ, ταιριάζει με κάθε εποχή, σε κάθε περίσταση και σε κάθε στυλ, παραμένοντας πάντα chic και προσεγμένη. Αποτελεί άλλωστε αναπόσπαστο μέρος της clean girl αισθητικής, που μονοπωλεί το ενδιαφέρον μας τα τελευταία χρόνια, καθώς τόσο τα soap, όσο τα ice cream, τα milk bath και τα bubble bath nails αποπνέουν καθαρότητα, υγεία και ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Το μυστικό για να υιοθετήσεις αυτό το look βρίσκεται στη λεπτομέρεια: Το σχήμα των νυχιών πρέπει να είναι αψεγάδιαστο, η βάση δυνατή και τα επωνύχια καλά περιποιημένα και ενυδατωμένα. Όσον αφορά το χρώμα τώρα, προτίμησε ημιδιάφανες ή milky ροζ αποχρώσεις που αναδεικνύουν τη φυσική όψη του νυχιού και ολοκλήρωσε το μανικιούρ σου με ένα top coat για έξτρα λάμψη. Αν θέλεις να πας το look σου ένα βήμα παρακάτω, δοκίμασε μία chrome powder για να χαρίσεις στα νύχια σου μια διακριτική, σχεδόν μεταλλική λάμψη και να πετύχεις ένα glazed donut αποτέλεσμα.

Απαλό ροζ νύχια: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις

Milk Bath

Ice Cream Nails

Soap Nails

Sheer Pink

Pink Nude

Ultra Sheer

Short

Super Glossy

Baby Pink

Soft Pink