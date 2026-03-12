Το «καθαρό» nail look που θα λατρέψεις αν αγαπάς το μίνιμαλ στιλ

Σίγουρα έχεις ήδη ακούσει για τα blurred lips, το makeup trend που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στο red carpet. Ξέρεις όμως τι είναι τα blurred nails. Όπως ακριβώς το skin blur και τα second-skin finishes στο μακιγιάζ, έτσι και τα νύχια υιοθετούν πλέον ένα πιο απαλό, φυσικό look, που τα κάνει να δείχνουν πιο «καθαρά» και κομψά. Επίτρεψέ μας να σου συστήσουμε τα blurred nails, το it μανικιούρ της άνοιξης 2026:

Τι ακριβώς είναι blurred nails;

Πρόκειται για τη νέα εκδοχή των ματ νυχιών, που ισορροπεί ανάμεσα στα BB nails και τα soap nails των περασμένων σεζόν. Το blurred manicure μοιάζει με το φίλτρο Paris που χρησιμοποιούμε στα Instagram Stories. Τι κάνει δηλαδή; Απαλύνει διακριτικά τις ατέλειες και αφήνει ένα βελούδινο, soft αποτέλεσμα στα νύχια που δείχνει τρομερά chic.

Get the look

Για να πετύχει κανείς αυτό το minimal αποτέλεσμα, η σωστή προετοιμασία είναι καθοριστική. Ξεκίνησε λιμάροντας τα νύχια σου στο επιθυμητό σχήμα. Έπειτα, λείανε την επιφάνειά τους με ένα buffer, σπρώξε απαλά τα επωνύχια χρησιμοποιώντας ένα cuticle pusher και εφάροσε μία βάση νυχιών aka ένα base coat.

Για να δημιουργήσει αυτό το πολυπόθητο blurred αποτέλεσμα, εφάρμοσε δύο λεπτές στρώσεις ενός ειδικού blur effect βερνικιού, «χτίζοντας» σταδιακά το αποτέλεσμα, ανάλογα με το πόσο διάφανο ή οπάκ θέλεις το τελικό look. Καθώς η φροντίδα των νυχιών θεωρείται καθοριστική για την τάση, τα προϊόντα αυτά συχνά περιέχουν ενισχυτικά συστατικά που δυναμώνουν την επιφάνεια του νυχιού, απολεπίζουν απαλά και συμβάλλουν στην παραγωγή κερατίνης και κολλαγόνου.



Ολοκλήρωσε το μανικιούρ σου με ένα ματ top coat για να «κλειδώσεις» το χρώμα και να πετύχεις το επιθυμητό φινίρισμα. Φυσικά μην παραλείψεις την περιποίηση των επωνυχίων με ένα ειδικό λαδάκι, αλλά και την ενυδάτωση της επιδερμίδας σου με μία κρέμα χεριών.