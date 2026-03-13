Ξέχασε το butter yellow: Αυτό είναι το φωτεινό χρώμα που αξίζει να ζητήσεις για το πρώτο μανικιούρ της άνοιξης

Η 2.0 εκδοχή των butter yellow nails που μεσουράνησαν πέρυσι τέτοια εποχή

Ύστερα από μήνες κυριαρχίας των απαλών καφέ, των ροζ chrome και των βουτυρένιων nude αποχρώσεων στο μανικιούρ, έχει έρθει η ώρα να δοκιμάσουμε κάτι πιο έντονο. Ένα είναι το φωτεινό χρώμα που αξίζει να ζητήσεις από την manicurist σου για το πρώτο μανικιούρ της άνοιξης κι αυτό δεν είναι άλλο από το κίτρινο και πιο συγκεκριμένα το lemon yellow.

Πρόκειται για μια φωτεινή, έντονη κίτρινη απόχρωση, που θυμίζει το χρώμα των ζουμερών λεμονιών της άνοιξης και του καλοκαιριού. Όπως συμβαίνει με κάθε τάση τα τελευταία χρόνια, έτσι κι εδώ πρωτοπόρος ήταν η Hailey Bieber, η οποία υιοθέτησε ένα lemon yellow mani, φυσικά με τη βοήθεια της αγαπημένης της nail artist, Zola Ganzorigt. Όπως θα δεις, η ιδρύτρια της Rhode πήγε μάλιστα την τάση ένα βήμα παρακάτω, συνδυάζοντάς την με θαλασσί polka dots, ένα ακόμα μεγάλο trend της σεζόν.

Κίτρινο μανικιούρ: Πώς να υιοθετήσεις την τάση

Ο πιο εύκολος τρόπος να υιοθετήσεις την τάση είναι με ένα full lemon yellow glossy mani, ενώ αν θέλεις να πετύχεις ένα πιο βελούδινο αποτέλεσμα, προτίμησε ένα matte φινίρισμα. Αν πάλι θέλεις να υιοθετήσεις ένα πιο ιδιαίτερο μανικιούρ, δοκίμασε να διανθίσεις το look σου με micro–details όπως λεπτές μεταλλικές γραμμές και minimal σχέδια που θα κάνουν το nail look σου πιο ενδιαφέρον χωρίς να «σπάνε» τη μονοχρωμία.

Εναλλακτικά, δοκίμασε ένα κίτρινο γαλλικό μανικιούρ, απλά αντικαθιστώντας την λευκή άκρη με μία κίτρινη, ένα negative space nail look ή ακόμα και ένα ombre mani. Αν τώρα θέλεις κάτι πιο παιχνιδιάρικο, ακολούθησε το παράδειγμα της Hailey Bieber και διάνθισε το κίτρινο μανικιούρ σου με πουά σχέδια, φλοράλ μοτίβα ή abstract γραμμές.

Μπορείς επίσης να κρατήσεις το μανικιούρ σου μονόχρωμο, αλλά να το ολοκληρώσεις με μία chrome powder χαρίζοντας στο look σου μία διακριτική, μεταλλική λάμψη και κάνοντας το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει πολύ πιο ενδιαφέρον.