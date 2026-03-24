Κλασικό γαλλικό μανικιούρ: 10 looks που αποπνέουν «ήσυχη πολυτέλεια»

Αλήθεια, ξέρεις την ιστορία του french manicure;

Λίγα beauty trends έχουν καταφέρει να παραμείνουν τόσο σταθερά επίκαιρα όσο το γαλλικό μανικιούρ. Minimal, καθαρό και διαχρονικά κομψό, αποτελεί ίσως το μοναδικό nail look που επιβίωσε από δεκαετίες έντονων τάσεων χωρίς να χάσει τη θέση του στη λίστα με τα trends.

Παρότι συχνά συνδέεται με την παριζιάνικη φινέτσα, η ιστορία του ξεκινά -παραδόξως- πολύ μακριά από τη Γαλλία. Το γαλλικό μανικιούρ δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970 στο Χόλιγουντ από τον nail expert Jeff Pink, ιδρυτή της Orly. Οι παραγωγοί κινηματογράφου αναζητούσαν ένα ουδέτερο μανικιούρ που να ταιριάζει με κάθε κοστούμι και αλλαγή ρόλου χωρίς να χρειάζεται συνεχής ανανέωση. Η λύση ήταν απλή αλλά ιδιοφυής: φυσική ροζ ή nude βάση και καθαρή λευκή άκρη που μιμείται την υγιή, φυσική όψη των νυχιών.

Το όνομα «γαλλικό» προέκυψε λίγο αργότερα, όταν το look παρουσιάστηκε σε fashion shows στο Παρίσι και συνδέθηκε με την ανεπιτήδευτη κομψότητα των Γαλλίδων. Από εκείνη τη στιγμή, το french manicure έγινε συνώνυμο της διακριτικής πολυτέλειας, ενός στιλ που δεν φωνάζει, αλλά πάντα ξεχωρίζει.

Κατά τη δεκαετία του ’90 και τις αρχές των 2000s, το γαλλικό μανικιούρ γνώρισε τεράστια δημοτικότητα. Ήταν το απόλυτο bridal nail, το αγαπημένο look των celebrities και η πιο ασφαλής επιλογή για όσες ήθελαν τα άκρα τους να δείχνουν περιποιημένα και «καθαρά». Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε trend που γίνεται υπερβολικά mainstream, πέρασε μια περίοδο όπου θεωρήθηκε προβλέψιμο ή ακόμη και ξεπερασμένο.

Η επιστροφή του τα τελευταία χρόνια δεν ήταν απλώς revival, αλλά επαναπροσδιορισμός. Η σύγχρονη αισθητική αγκαλιάζει ξανά τη φυσικότητα, το clean girl beauty και το understated luxury, και το γαλλικό μανικιούρ ταιριάζει απόλυτα σε αυτή τη φιλοσοφία. Σήμερα, το γαλλικό μανικιούρ εμφανίζεται πιο soft και refined με λεπτότερη γραμμή στην άκρη, milky βάσεις, sheer ροζ αποχρώσεις και πιο φυσικό αποτέλεσμα που θυμίζει ένα «your nails but better» look.

Η γοητεία του γαλλικού μανικιούρ βρίσκεται ακριβώς στην απλότητά του. Δεν ανταγωνίζεται το outfit ούτε κυνηγά τις τάσεις. Λειτουργεί σαν το λευκό πουκάμισο της ομορφιάς -πάντα σωστό, πάντα επίκαιρο. Σε μια εποχή όπου οι τάσεις αλλάζουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ίσως αυτό που το κάνει τόσο αγαπητό είναι η αίσθηση σταθερότητας που προσφέρει.

Κλασικό γαλλικό μανικιούρ: 10 looks για να διαλέξεις

