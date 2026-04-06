Τα nail looks που θα σε γεμίσουν κομπλιμέντα

Το Πάσχα σηματοδοτεί πάντα μια μικρή επανεκκίνηση, μια επιστροφή στο φως, στο χρώμα και στη διάθεση ανανέωσης που φέρνει η άνοιξη. Και αν υπάρχει ένας εύκολος αλλά σίγουρος τρόπος να μπεις στο mood της εποχής, αυτός δεν είναι άλλος από ένα μανικιούρ. Τα πιο εντυπωσιακά πασχαλινά νύχια συνδυάζουν φωτεινά χρώματα, παιχνιδιάρικα σχέδια και λαμπερό φινίρισμα.

Φέτος, οι τάσεις απομακρύνονται από τα υπερβολικά σχέδια και υιοθετούν μια πιο refined αισθητική, όπου οι απαλές αποχρώσεις, οι glossy υφές και οι διακριτικές λεπτομέρειες πρωταγωνιστούν. Τα παστέλ επιστρέφουν δυναμικά όμως σε πιο σύγχρονες εκδοχές, με glazed ή pearl φινιρίσματα που αντανακλούν το φως και χαρίζουν μια ανεπιτήδευτη πολυτέλεια στα άκρα. Παράλληλα, το micro nail art γίνεται η νέα μεγάλη τάση της σεζόν, με tiny florals, minimal dots και διακριτικά εποχιακά μοτίβα να χαρίζουν αυτό το έξτρα πασχαλινό touch στο μανικιούρ. Εξίσου καλές επιλογές για αυτήν την εποχή είναι και το γαλλικό μανικιούρ με χρωματιστή αντί για λευκή άκρη αλλά και οι ombre συνδυασμοί σε ροδακινί, απαλά ροζ και θαλασσί, αλλά και λιλά.

Όποιο και να είναι το στιλ σου, είναι βέβαιο ότι παρακάτω θα βρεις το μανικιούρ που θα υιοθετήσεις φέτος το Πάσχα:

Εντυπωσιακά πασχαλινά νύχια: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις

Colorful Stripes

Watercolors

Polka Dots

Colorful French

Abstract Pastels

Floral French

Daisies

Delicate Flowers

Easter Bunny

Pastel Swirls