Celebrities Choices: 12 νυφικά χτενίσματα με πέπλο για να διαλέξεις

Τα hair looks που θα συμπληρώσουν άψογα το bridal look σου

Υπάρχει κάτι σχεδόν κινηματογραφικό στη στιγμή που το πέπλο ακουμπά απαλά πάνω στα μαλλιά της νύφης. Δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ. Είναι το στοιχείο που ολοκληρώνει την αιθέρια εικόνα της, προσθέτοντας κίνηση, ρομαντισμό και μια αίσθηση διαχρονικής κομψότητας στο bridal look της. Καλά όλα αυτά, αλλά ποια είναι τα ωραιότερα νυφικά χτενίσματα με πέπλο;

Η αλήθεια είναι ότι το πέπλο μπορεί να σε περιορίσει σε ένα βαθμό, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις και πάλι πολλές επιλογές. Από χαλαρούς κυματισμούς και ρομαντικά half up half downs, μέχρι κομψά low buns και μοντέρνα updos, υπάρχουν πολλά κομψά χτενίσματα, που μπορούν να δουλέψουν τέλεια με το πέπλο, εντείνοντας το drama που χαρίζει αυτό στο look. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να κρύβει το χτένισμα, αλλά να το αναδεικνύει, προσθέτοντας κίνηση σε κάθε σου βήμα.

Editor's Tip: Όποιο χτένισμα και να επιλέξεις, είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσεις ήδη από την πρόβα στην κομμώτρια την απόφασή σου να φορέσεις πέπλο, έτσι ώστε να δει πού και πώς θα μπορέσει να το στερεώσει όχι μόνο για να δείχνει όμορφο, αλλά και για να μείνει σταθερό καθ΄όλη τη διάρκεια της τελετής (ή και του γλεντιού αν το επιθυμείς).

Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά από τα ωραιότερα νυφικά χτενίσματα με πέπλο για να πάρεις έμπνευση και να ξέρεις ακριβώς τι να ζητήσεις από την κομμώτριά σου:

Τα ωραιότερα νυφικά χτενίσματα με πέπλο

Classic Chignon

Messy Half up Half down

Bow Detail

Intricate Updo

Low Ponytail

Bun with Side Bangs

Hollywood Waves

Braided Bun

Messy Bun

Tousled Updo

Messy Waves

Voluminous Curls