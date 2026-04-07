Υιοθέτησέ το τώρα πριν γίνει mainstream

Μόνο εμείς νιώθουμε πως όταν κλέίνουμε ραντεβού για νύχια, η εβδομάδα αποκτά άλλο νόημα; Το ερώτημα όμως είναι ένα: Τι μανικιούρ ζητάμε φέτος την άνοιξη; Εμείς στραφήκαμε στο Pinterest για έμπνευση και ένα ήταν το nail trend που εμφανιζόταν μπροστά μας ξανά και ξανά: τα striped nails.

Το πιο cool μανικιούρ της άνοιξης δεν βασίζεται σε υπερβολές ή έντονα 3D σχέδια, αλλά σε κάτι απρόσμενα minimal: τις ρίγες. Τις τελευταίες εβδομάδες, τα Pinterest boards έχουν γεμίσει με λεπτές γραμμές, ασύμμετρα french tips, κάθετες ή οριζόντιες ρίγες και γραφικά μοτίβα που θυμίζουν fashion details από πασαρέλες. Η τάση δεν είναι εντελώς καινούργια, όμως το 2026 επιστρέφει πιο καθαρή, πιο μοντέρνα και πιο ευέλικτη από ποτέ, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές οι πιο απλές ιδέες είναι και οι πιο δυνατές.

Η γοητεία του συγκεκριμένου μανικιούρ βρίσκεται στο πόσο εύκολα μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε στιλ. Μπορεί να γίνει κομψό με nude βάση και λεπτές λευκές γραμμές, playful με έντονες χρωματικές αντιθέσεις ή ακόμα και edgy με μαύρες γεωμετρικές λεπτομέρειες πάνω σε milky αποχρώσεις. Από nautical stripes που θυμίζουν καλοκαιρινές αποδράσεις μέχρι micro-lines που μοιάζουν ζωγραφισμένες στο χέρι, κάθε εκδοχή δίνει διαφορετική διάθεση χωρίς να χάνει τη παιχνιδιάρικη αισθητική της.

Φέτος την άνοιξη, μη διστάσεις να «παίξεις» με φωτεινά, αλλά και παστέλ χρώματα, επιλέγοντας γραμμικά σχέδια σε soft purple, butter yellow, baby blue και sheer ροζ αποχρώσεις που θα κάνουν το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει φρέσκο, ζωηρό και -γιατί όχι;- statement.

Σε κάθε περίπτωση μη ξεχάσεις να ολοκληρώσεις το μανικιούρ σου με ένα glossy top coat για έξτρα λάμψη, αλλά και με ένα cuticle oil έτσι ώστε να διατηρήσεις τα επωνύχιά σου καλά ενυδατωμένα και περιποιημένα.