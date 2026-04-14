Minimal αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακά, effortlessly chic και απόλυτα σύγχρονα, τα μπεζ νύχια καθρέφτης εμφανίστηκαν σαν η φυσική εξέλιξη του clean girl aesthetic και της στροφής προς πιο «ήσυχες» πολυτέλειες. Η τάση ξεκίνησε στα nail studios της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας κι έπειτα εξαπλώθηκε σαν λοιμός στα social media και ιδιαίτερα το TikTok και το Instagram χάρη στην εμφάνιση της Hailey Bieber στο Met Gala 2022. Και κάπως έτσι τα nude nails μετατράπηκαν από ουδέτερη και βαρετή επιλογή σε statement manicure.

Αλλά τι ακριβώς είναι τα μπεζ νύχια καθρέφτης; Πρόκειται για μια τεχνική μανικιούρ όπου μια απαλή μπεζ ή nude βάση συνδυάζεται με μια ειδική chrome πούδρα, δημιουργώντας ένα διακριτικά λαμπερό, σχεδόν μεταλλικό αποτέλεσμα που θυμίζει γυαλί ή... -μάντεψε!- καθρέφτη.

Για να υιοθετήσεις την τάση, ξεκίνησε επιλέγοντας ένα μπεζ βερνίκι κοντά στον φυσικό τόνο της επιδερμίδας σου. Αν θέλεις να πετύχεις ένα πιο μοντέρνο αποτέλεσμα, κράτησε το σχήμα των νυχιών φυσικό, επιλέγοντας ένα κοντό οβάλ ή αν θέλεις κάτι πιο εντυπωσιακό, ζήτησε μακρύ μήκος και αμυγδαλωτό σχήμα. Τώρα από εκεί και πέρα, μπορείς να ολοκληρώσεις το μανικιούρ σου με την chrome πούδρα και ένα top coat ή να το διανθίσεις με micro nail art, λεπτές γραμμές ή φλοράλ μοτίβα. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα θα δείχνει κομψό, ακριβό και πολυτελές.

Nύχια καθρέφτης μπεζ: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις

