Ποιο είναι το ιδανικό σχήμα νυχιών ανάλογα με τα δάχτυλα σου

Βρες αυτό που σε κολακεύει περισσότερο

Το σχήμα των νυχιών είναι λίγο σαν το σωστό κούρεμα: μπορεί να αλλάξει εντελώς το πώς δείχνουν τα χέρια σου, χωρίς να αλλάξει τίποτα άλλο πάνω σου. Μπορεί να κάνει τα δάχτυλα να δείχνουν πιο λεπτά, πιο μακριά, πιο «καθαρά» ή απλώς πιο ισορροπημένα. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιο είναι το πιο κολακευτικό σχήμα νυχιών ανάλογα με τα δάχτυλά σου:

Το ιδανικό σχήμα νυχιών ανάλογα με τα δάχτυλά σου

Στρογγυλό σχήμα

Το στρογγυλό σχήμα είναι ίσως η πιο διαχρονική και low-maintenance επιλογή. Ακολουθεί τη φυσική γραμμή του νυχιού, χαρίζοντας ένα «καθαρό» και περιποιημένο αποτέλεσμα. Αν έχεις κοντά δάχτυλα ή πιο πλατιά παλάμη, το στρογγυλό σχήμα βοηθά τα χέρια να δείχνουν πιο αρμονικά, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί ιδανική επιλογή και για εσένα που δεν θέλεις να αγχώνεσαι για σπασίματα.

Οβάλ σχήμα

Το οβάλ είναι από τα πιο κολακευτικά σχήματα, γιατί δημιουργεί την ψευδαίσθηση πιο μακριών και λεπτών δαχτύλων. Η καμπύλη του «τραβάει» οπτικά το μάτι προς τα πάνω, κάτι που κάνει τα χέρια να δείχνουν πιο κομψά.

Αμυγδαλωτό σχήμα

Το αμυγδαλωτό σχήμα, το οποίο στενεύει προς την άκρη, ταιριάζει πολύ σε δάχτυλα που είναι πιο κοντά ή πιο φαρδιά κι αυτό γιατί δίνει άμεσα την αίσθηση λεπτότητας. Θέλει όμως λίγο μεγαλύτερο μήκος για να δείξει σωστά και χρειάζεται πιο προσεκτική συντήρηση.

Τετράγωνο σχήμα

Το τετράγωνο σχήμα δίνει πιο έντονο, structured αποτέλεσμα. Είναι καθαρό, γεωμετρικό και αρκετά statement. Ταιριάζει καλύτερα σε μακριά και λεπτά δάχτυλα, γιατί προσθέτει οπτικά λίγο πλάτος και ισορροπεί τις αναλογίες.

Squoval σχήμα

Το squoval (square+oval) σχήμα, δηλαδή το τετράγωνο με στρογγυλεμένες άκρες είναι από τα πιο έξυπνα σχήματα γιατί συνδυάζει αντοχή και κομψότητα. Ταιριάζει σχεδόν σε όλους τους τύπους δαχτύλων και είναι ιδανικό αν θέλεις κάτι πρακτικό αλλά όχι βαρετό.